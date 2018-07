Sinilevää on runsaasti niin merialueilla kuin järvissä

Sinileväkukintoja on ajankohtaan nähden normaalia enemmän. Jos helteet ja tyyni sää jatkuvat, pahenee sinilevätilanne entisestään, kertoo Suomen ympäristökeskus leväkatsauksessaan.

Etelä-Suomen järvissä sinilevää on erittäin runsaasti Tuusulanjärvessä Keski-Uudellamaalla sekä Mallusjärvessä Päijät-Hämeessä. Runsaasti sinilevää on havaittu sisävesillä 13 paikalla, joista suurin osa sijaitsee eteläisessä Suomessa. Sisävesillä lievempiä leväesiintymiä on suuressa osassa maata eteläiseen Lappiin asti.

Levätilanne on pahentunut entisestään merialueilla tällä viikolla ja erityisesti Suomenlahdella ja Saaristomerellä kukintojen määrät ovat lisääntyneet. Jos sääennusteet pitävät paikkaansa, voi leväkukintojen määrä lisääntyä huomattavasti etenkin Etelä- ja Lounais-Suomen merialueilla.

Rannikkoalueilla levätilanne voi vaihdella suurestikin muun muassa vallitsevien tuulten mukaan. Avomerellä leväesiintymien odotetaan kulkeutuvan lähipäivinä lännen ja etelän suuntaan.