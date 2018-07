Joensuussa yökerho Ilonassa viime yönä tapahtuneessa puukotuksessa loukkaantuneista kolmesta ihmisestä yksi on järjestyksenvalvoja. Poliisin mukaan tämä oli mennyt väliin tilanteeseen.

Kaikkien uhrien vammat ovat poliisin mukaan erittäin vakavat ja heidät on toimitettu sairaalaan.

Ilonaa pyörittävän Restamaxin toimitusjohtaja Aku Vikström ei muista yhtä vakavaa tapausta omalta uraltaan. Hänen mukaansa tärkeintä on nyt, että henkilökunta saa kriisiapua.

– Työvuorossa olleet henkilöt pääsevät kaikki työterveyshuollon piiriin ja käsitellään tapahtumat ammattilaisten avulla. Jatketaan sitten elämää pikkuhiljaa.

Vikströmin mukaan järjestyksenvalvoja toimi ensiluokkaisesti mennessään väliin tilanteeseen.

– Järjestyksenvalvoja on toiminut erittäin nopeasti ja uhrannut oman turvallisuutensa.

Tilanne käydään kuitenkin vielä järjestyksenvalvonnasta vastaavan yhtiön kanssa läpi ja katsotaan, onko vastaavissa tilanteissa kehittämisen varaa, Vikström kertoo.

Vikströmin mukaan vielä ei ole päätetty, onko Ilona auki viikonloppuna. Joensuussa järjestetään viikonloppuna Ilosaarirock-festivaali.

Uhreja saattaa olla enemmänkin

Uhreja saattaa poliisin mukaan olla myös enemmän kuin nyt tiedossa olevat kolme henkilöä. Poliisi pyytää mahdollisia uhreja ilmoittautumaan mahdollisimman pian.

Poliisi etsii kahta epäiltyä tekijää, jotka ehtivät paeta paikalta juosten etelään päin. Paikalta paenneista miehistä toinen on hoikka ja siilitukkainen. Yllään hänellä oli valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit. Toinen miehistä on poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan tukevampi ja pukeutunut vihreään kauluspaitaan, lippalakkiin sekä tummiin, polvipituisiin housuihin ja tennareihin. Kumpikin miehistä on poliisin mukaan noin 175–180 senttiä pitkä.

Poliisi sai tiedon tapahtuneesta hieman kello kahden jälkeen perjantaiaamuna.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista tiedoista ja havainnoista Itä-Suomen poliisille numeroon 0295 456 461.

Joensuussa puukotettiin yökerhossa myös huhtikuun lopussa. Parikymppisen joensuulaismiehen epäillään puukottaneen niin ikään paikallista 18-vuotiasta miestä. Karjalaisen mukaan tämä tapahtui ravintola Bepopissa.