Yön uutiskooste: Sisärajatarkastukset alkamassa väliaikaisesti tänään, korkeakoulujen lisähaku taas käynnissä

Tarkastukset ovat alkamassa tänään kello 12, ja ne jatkuvat tiistaihin kello 12:een. Tarkastusten palauttaminen on osa Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamiseen liittyviä turvallisuusjärjestelyjä.

Tarkastukset painottuvat Helsingin ja Turun satamiin sekä Helsinki-Vantaan ja Turun lentoasemille.

Rajavartiolaitoksesta kerrotaan, että tarkastuksista ei pitäisi aiheutua suuria ruuhkia rajanylityspaikoille. Matkailijoiden kannattaa kuitenkin varata hieman ylimääräistä aikaa rajanylityspaikoille.

Hillitympään talouskasvuun ja korkojen nousuun varauduttava



Suomessa on syytä varautua hillitymmän talouskasvun aikoihin ja korkojen nousuun, arvioidaan asuntolainaluotottaja Hyposta.

Hypon ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 3 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia. Pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi, että ensi vuosikymmenellä talouskasvu voisi olla noin 1–2 prosentin luokkaa.

Asuntolainaluotottaja kehottaa asuntovelallisia varautumaan siihen, että lainojen korot saattavat nousta ensi vuoden kesän jälkeen.

Korkeakoulujen lisähaku on taas käynnissä - haun suosio on kasvussa



Korkeakoulujen lisähaku on taas käynnissä heinä- ja elokuussa. Haussa pyritään täyttämään ne korkeakoulujen aloituspaikat, joita ei saada täytettyä varsinaisessa yhteishaussa.

Tänä vuonna tarjolla on yli 150 hakukohdetta ammattikorkeakouluissa.

Vain noin kolmasosa yhteishaun varsinaiseen hakuun osallistuneista saa opiskelupaikan vuosittain.

Lisähaun suosio onkin kasvanut. Kolme vuotta sitten lisähaun hakijoita oli alle parituhatta, kun viime vuonna hakijoita oli jo melkein 3 500.

HS-gallup: Sipilän hallitukseen tyytymättömien määrä kasvanut



Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus saa hyvän arvosanan joka neljänneltä suomalaiselta, ilmenee Helsingin Sanomien gallupista. Hallitukseen tyytymättömien määrä on kasvanut talven pienen kannatuspiikin jälkeen.

25 prosenttia vastaajista arvioi nyt nykyhallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin. Vähintään melko huonosti hallituksen arvioi toimineen 39 prosenttia vastaajista.

Puoli vuotta sitten hyviä arvosanoja hallitukselle antoi 29 prosenttia vastaajista ja huonoja 33 prosenttia.

Kantar TNS haastatteli puhelimitse tuhat henkilöä kesäkuun lopussa. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Joensuussa puukotettiin kolmea ravintolassa - poliisi etsii kahta miestä



Joensuun keskustassa sijaitsevassa ravintolassa puukotettiin yöllä kolmea ihmistä, kertoo poliisi. Puukotetut on viety poliisin mukaan sairaalahoitoon.

Poliisi etsii tapahtumaan liittyen kahta paikalta paennutta miestä. Toinen poliisin tavoittelemista miehistä on hoikka ja siilitukkainen. Yllään hänellä oli valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit.

Toinen miehistä on poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan tukevampi ja pukeutunut vihreään kauluspaitaan, lippalakkiin sekä tummiin, polvipituisiin housuihin ja tennareihin.

Kumpikin miehistä on poliisin mukaan noin 175–180 senttiä pitkä.

Havainnot miehistä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Yksi ihminen kuoli auton suistuttua ojaan Tuusulassa - neljä vietiin sairaalaan



Uudellamaalla Tuusulassa yksi ihminen on kuollut henkilöauton suistuttua ojaan kovalla vauhdilla, kertoo pelastuslaitos. Autossa oli kaikkiaan viisi ihmistä, joista loput neljä vietiin pelastuslaitoksen mukaan sairaalaan eriasteisten vammojen takia.

Surmansa saanut kuoli turmapaikalla. Poliisin mukaan kuollut oli auton kuljettaja. Muut autossa olleet eivät saaneet vakavia vammoja, poliisista kerrotaan.

Pelastuslaitos sai tiedon Maantiekylässä Kulomäentiellä tapahtuneesta onnettomuudesta puoli yhden aikoihin yöllä.

Trumpin presidentillinen ensivierailu Britanniaan - mielenosoittajat ovat valmiina



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee ensimmäistä kertaa presidenttinä Britanniassa. Hänen kanssaan matkustaa myös puoliso Melania Trump. Pariskunta saapui Lontooseen torstaina myöhään iltapäivällä Suomen aikaa. Trump saapui Britanniaan suoraan Brysselissä pidetystä Naton huippukokouksesta.

Trumpin ohjelmaan kuuluu tänään muun muassa tapaaminen Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa sekä audienssi kuningattaren luo Windsorin linnaan.

Ainakin Lontoossa odotetaan presidentin vastaisia mielenosoituksia. Esillä on ollut näkyvästi niin sanottu Trump-vauva eli useita metrejä korkea Trump-ilmapallo, jolla on valkoiset vaipat. Trump itse näyttäytyy Lontoossa hyvin niukasti, sillä tapaamiset ovat pääosin Lontoon ulkopuolella.

Trump: Britannian brexit-suunnitelma todennäköisesti tuhoaa mahdollisen vapaakauppasopimuksen USA:n kanssa



Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Britannian nykyinen brexit-suunnitelma estää toteutuessaan mahdollisen Britannian ja Yhdysvaltain välisen vapaakauppasopimuksen. Asiaa The Sun -lehdelle kommentoinut Trump sanoo, että jos brexit toteutuisi nykyisen suunnitelman mukaisesti, Yhdysvallat neuvottelisi käytännössä Euroopan unionin kanssa Britannian sijasta. (Lähde: AFP)

Trump maalailee haastattelussa Boris Johnsonista "loistavaa pääministeriä" Britannialle



Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Britannian entisestä ulkoministeristä Boris Johnsonista tulisi loistava pääministeri. Trump kommentoi asiaa The Sun -lehdelle antamassaan haastattelussa.

Trump sanoi haastattelussa pitävänsä Johnsonista erittäin paljon ja kuvaili tätä "lahjakkaaksi hepuksi".

Johnson erosi alkuviikosta ulkoministerin virastaan vastalauseena Britannian brexit-suunnitelmalle. (Lähde: AFP)

USA:n oikeusministeriö valittaa oikeuden päätöksestä sallia AT&T:n ja Time Warnerin megafuusio



Yhdysvaltain oikeusministeriö aikoo valittaa oikeuspäätöksestä, joka sallii telekommunikaatioalan jättiläisyritys AT&T:n ja media-alan suuryritys Time Warnerin fuusion.

Asiasta kertovat muun muassa CNN ja ABC News.

Fuusiota vastustavan presidentti Donald Trumpin hallinnon mukaan yrityskauppa rikkoo kilpailulainsäädäntöä.

Liittovaltion tuomioistuin salli yrityskaupan toteutumisen viime kuussa. Tuomioistuin katsoi päätöksessään, ettei hallinto ole pystynyt osoittamaan kaupan lainvastaisuutta.

AT&T on jo kertonut saattaneensa fuusion loppuun.

Game of Thrones kahmi jälleen yli 20 Emmy-ehdokkuutta



Fantasiadraama Game of Thrones on kahmaissut eniten Emmy-ehdokkuuksia. Sarja on tällä kertaa ehdolla 22 kategoriassa.

Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia keräsivät science fiction -sarja Westworld ja Yhdysvaltain politiikalle irvaileva Saturday Night Live, jotka molemmat nappasivat 21 ehdokkuutta.

Huippusuosittu Game of Thrones hallitsi viimeksi Yhdysvaltojen merkittävintä TV-alan kilpailua vuonna 2016, jolloin sarja oli ehdolla peräti 23 kategoriassa.

Emmy-gaala järjestetään syyskuussa Los Angelesissa. (Lähde: AFP)