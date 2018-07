Yökerhopuukotus oli jo kuluvan vuoden toinen Joensuussa - aiempi huhtikuun lopussa Bepopissa

Ilonassa perjantaina aamuyöllä tapahtunut vakava puukotustapaus yökerhossa on jo kuluvan vuoden toinen Joensuussa. Edellinen puukotustapaus tapahtui Bepopissa huhtikuun 30. päivän vastaisena yönä.

Bepopissa tapahtuneen puukotustapauksen epäilty on 20-vuotias mies, ja asia on edennyt jo syyteharkintaan. 18-vuotias joensuulainen uhri sai puukotuksessa vakavia vammoja. Rikosnimike on tapon yritys.

Rikoskomisario Simo Hämäläinen totesi silloin, että tapaus on poikkeuksellinen.

- Tämä on Joensuussa todella harvinaista, en muista milloin viimeksi olisi ollut tällaista, Hämäläinen sanoi huhtikuussa.

Perjantain vastaisena yönä Joensuun keskustassa sijaitsevassa Ilonassa puukotettiin kolmea ihmistä. Uutinen aiheesta täällä.