Ilonan puukotuksesta lisää tietoa: Yksi uhreista oli ravintolan vahtimestari, loukkaantui vakavasti

Tekijöitä on kaksi ja he ehtivät paeta paikalta Joensuun ruutukaavalta juosten etelään päin. Molemmat paenneet ovat noin 175-180 senttimetriä pitkiä. Toinen etsityistä henkilöistä on hoikka ja hänellä on siilitukka. Hänellä oli yllään valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit.

Toinen paikalta paenneista on ruumiinrakenteeltaan hieman tukevampi. Hänellä oli yllään vihreä kauluspaita, lippalakki, tummat polvipituiset housut ja tennarit.

Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja tapahtumapaikalta. Tapahtumaan liittyen uhreja saattaa olla myös enemmän kuin poliisilla tällä hetkessä on tiedossa, joten poliisi pyytää heitä ilmoittautumaan poliisille mahdollisimman pian.

Koska esitutkinta on vasta alussa, poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää. Kaikki tiedot ja havainnot asiasta pyydetään ilmoittamaan Itä-Suomen poliisille numeroon 0295 456 461.

