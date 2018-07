Ilonassa puukotettu vahtimestari toimi turvallisuusohjeiden mukaisesti

Kolme ihmistä sai puukotuksessa vakavia vammoja. Yksi heistä on tilanteeseen väliin mennyt ravintolan vahtimestari.

- Kokonaistilanne on toiminut, vaikka monta asiaa on mennyt pieleen samanaikaisesti. Ensin puukotetaan asiakasta, työntekijä toimii siinä tilanteessa ohjeiden mukaan, sitten puukotetaan työntekijää ja tilanne laajenee, mutta silti tilanne on hanskattu hyvin, Mielonen kiittää.

Hänen mukaansa työssä pyritään siihen, että mahdollisuuksien mukaan työpari olisi aina lähellä. Myös tässä tapauksessa puukotettu vahtimestari sai välittömästi apua paikalla olleelta toiselta työntekijältä.

Vahtimestarin käyttämistä suojavarusteista ei toistaiseksi ole tietoa. Suojaliivin käyttö on jokaisen työntekijän omassa harkinnassa, mutta Mielonen muistuttaa, että sekin suojaa ainoastaan keskivartalon.

- Myös muut poliisin sallimat voimankäyttövälineet ovat työntekijöiden käytettävissä, hän toteaa.

Vahtimestarin työkokemuksen laajuuteen Mielonen ei henkilön tunnistettavuuden välttämiseksi ota kantaa. Henkilökunnan turvallisuuskoulutus on kuitenkin hänen mukaansa ollut ajan tasalla.

