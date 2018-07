Viihderavintola Ilonan puukotuksen tekijöiden henkilöllisyys on poliisin tiedossa, mutta tekijät edelleen karkuteillä

Poliisi on tarkentanut viihderavintola Ilonassa viime yönä tapahtuneen puukotuksen tapahtumien kulkua. Poliisin mukaan tilanne on lähtenyt liikkeelle, kun toiselle tekijöistä sekä ensimmäisenä puukotetulle miehelle on tullut kahdenkeskistä riitaa ravintolan yläkerran tupakkahuoneessa.