Trumpin ja Putinin tapaamiseen liittyviä mielenilmauksia järjestetään Helsingissä ainakin 13

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamiseen liittyviä mielenilmauksia on ilmoitettu poliisille 13 kappaletta.

Sunnuntaina on perussuomalaisten nuorten Welcome Trump -tervetulomielenilmaus sekä Helsinki Calling -mielenosoitus, joka kerää yhteen muun muassa ihmisoikeuksista ja ympäristö- ja ilmastotyöstä kiinnostuneita.

Helsinki Calling on näillä näkymin mielenilmauksista suurin. Tapahtuman Facebook-kutsuun on ilmoittautunut perjantaina alkuiltapäivään mennessä 2 300 ihmistä. Tapahtuman järjestäjät kuitenkin arvioivat, että mielenilmaukseen voi saapua jopa 12 000 osallistujaa.

Helsinki Callingin yhteydessä on kaksi muuta tapahtumaa, Amnesty at Helsinki Calling -mielenilmaus ja sotaa ja fasismia vastustava mielenilmaus.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty järjestää tapahtuman myös maanantaina, jolloin se jakaa Narinkkatorilla ja Elielinaukiolla postikortteja ja kannustaa ihmisiä lähettämään niitä Putinille ja Trumpille. Presidenttien varsinaiseksi tapaamispäiväksi on ilmoitettu myös muun muassa Presidents for peace -mielenilmaus, mielenosoitus Putinia vastaan sekä kokoomusnuorten järjestämä Trumpin kauppapolitiikkaa ja Putinin ulkopolitiikkaa vastustava mielenosoitus. Muita ilmoitettuja kokoontumisia järjestään Kamerunin ihmisoikeuksien ja Afganistanin rauhan puolesta.

Suomalaisyritys M4ID:n mielenosoitus vastustaa "Trumpin naisten oikeuksia polkevaa politiikkaa".

Myös tervetuliaistapahtuma

Maanantaille on ilmoitettu myös tapahtuma, jonka tarkoitus on Trumpin ja Putinin vieraanvarainen vastaanotto ja rauhan tapaaminen.

Suomen kansa ensin -niminen mielenosoitus on niin ikään ilmoitettu järjestettävän, mutta sen aika tai paikka ei poliisin mukaan ole tarkentunut.

Facebookin mukaan maanantaina järjestetään lisäksi ainakin kaksi tapahtumaa. Finlandia-talolla kokoontuvan Helsinki against Trump and Putin -mielenilmauksen taustalla on Facebook-kutsun perusteella ruohonjuuritason ihmisiä. Sanavapausjärjestö Pen järjestää Esplanadilla Trumpin ja Putinin tapaamiseen liittyvän tapahtuman, jossa tapaamista on tarkoitus kommentoida kirjallisuuden kautta. Poliisi ei ole saanut näistä kokoontumisista ilmoitusta.

Ilmoituksen mielenosoituksesta voi tehdä viimeistään kuusi tuntia ennen tapahtuman alkamista.

Helsinki Callingia lukuun ottamatta tapahtumien osallistujamäärät arvioidaan olevan enintään muutamia kymmeniä ihmisiä. Helsingin poliisi kertoi aiemmin tällä viikolla, että järjestystä ylläpitää Helsingissä noin 1 000–2 000 poliisia ja virka-apuosastojen jäsentä.

"Suomi ei enää puolueeton neuvottelupaikka"

Helsinki Callingin osanottajille puhuvat sunnuntaina esimerkiksi kirjailija Sofi Oksanen, vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sekä suomalainen mobiilipelien kehittäjä Peter Vesterbacka.

Syy Helsinki Callingin järjestämiseen on ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaminen.

– Koska nämä kaksi johtajaa saapuvat Helsinkiin, heille on saatava viesti siitä että ihmisoikeuksia on suojeltava ja ne kuuluvat kaikille, painotti Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila Helsinki Callingin tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Heidi Hautala toi esiin sen, että Suomi ei ole enää puolueeton paikka suurvaltajohtajien neuvotteluille.

– Meidän on painotettava näille presidenteille, että Suomi on osa EU:ta. Lisäksi haluamme muistuttaa heille, että Suomi on tutkimustulosten mukaan maailman vakain valtio.

Suomi on sijoittunut toistuvasti parhaiten – eli peränpitäjäksi – Fund for Peacen (FFP) mittauksessa, joka arvioi valtioiden alttiutta romahdukselle.

Afrikka ei unohda "persläpi"-lausuntoa

Sekä Kaari Mattila että Heidi Hautala toivat esiin sen, että huipputapaaminen on myös mahdollisuus tuoda esiin ympäristönsuojelun kiireellisyyttä sekä sen puolesta kamppailevien usein uhanalaista asemaa.

– Valemedia tekee tästä työstä vaikeampaa, Mattila lisäsi.

Suomen Setan puheenjohtaja Viima Lampinen sanoi, että Putinin ja Trumpin "ei pitäisi olla täällä valkopesemässä itseään".

– Kyse ei ole heistä yksilöinä vaan heidän politiikastaan. Kaksikon tapaaminen korostaa sitä, millaista johtajuutta maailma arvostaa nykyisin.

Helsinki Callingin puhujiin lukeutuu myös zimbabwelainen tohtori Faith Mkwesha, joka on nykyisin tutkijana Helsingissä. Hän korosti perjantaina, että Afrikka torjuu Trumpin arvion siitä, että Afrikan maat olisivat "persläpiä".

– Trumpin lausunto vahingoittaa muun muassa Afrikan maiden mahdollisuuksia saada sijoituksia, Mkwesha kritisoi.

Trumpin Afrikkaa koskeneesta sanavalinnasta kertoivat tammikuussa Yhdysvaltain kongressiedustajat. Trump on kiistänyt käyttäneensä tuollaista termiä.