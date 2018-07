Kuluvan kesän lämpöennätys rikki Porvoossa 31,1 asteella

Porvoossa on tänään mitattu 31,1 asteen lämpötila, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä . Kyseessä on kuluvan kesän lämpöennätys.

Lähipäiville on luvattu kuumaa säätä läpi Suomen. Ilmatieteen laitoksen mukaan 30 astetta saattaa mennä rikki kautta maan aina Pohjois-Lappia myöten.

Aurinko paahtaa koko Suomeen poikkeuksellisen kuumia lämpötiloja lähipäivinä.

Maanantaina poutaa riittää jo kautta maan. Lähipäivinä 30 asteeseen saatetaan päästä pohjoista Lappia myöten, ja päivystävä meteorologi Hannu Valta arvioi Lapin olevan tiistaina ehkä jopa maan lämpimin kolkka. Helteet jatkuvat loppuviikolla, vaikka ukkoskuurojen todennäköisyys lisääntyy viikonloppua kohti mentäessä.

– Ennusteiden mukaan niin pitkälle jatkuvat helteet kuin uskaltaa ennustaa, Valta sanoo.

Suomi ei nauti lämmöstä yksin, vaan Eurooppa näyttää tällä hetkellä kauttaaltaan kesäiseltä. Vallan mukaan kuuma ilma ei kuitenkaan virtaa Suomeen tällä hetkellä mistään tietystä suunnasta, vaan vahva korkeapaine tarjoaa auringon säteilylle mahdollisuuden lämmittää maan yllä viipyilevää ilmaa. Poikkeuksena on Lappi, joka saa kiittää helteitään eteläisestä Ruotsista ja Norjasta saapuvasta ilmavirtauksesta.

Metsäpalovaroitusten odotetaan leviävän, UV-rajaa tuskin ylitetään

Ultraviolettisäteilyä mittaavan UV-indeksin arvo ylittää maan etelä- ja keskiosissa 5:n, eli suojautuminen aurinkovoitein tai varjoon vetäytymällä on suositeltavaa etenkin päivän keskivaiheilla. Varsinainen UV-varoitus tuskin kuitenkaan astuu voimaan, sillä sen raja on 6. Päivän lyheneminen heinäkuussa helpottaa säteilytilannetta.

– Heinäkuun puolivälissä rupeaa auringon korkeus pikkuhiljaa laskemaan keskipäivällä. Se heikentää päivä päivältä indeksiä, Valta sanoo.

Metsäpalovaroitus sen sijaan on jo nyt voimassa suuressa osassa maata, ja varoitusalueen odotetaan vain laajenevan helteen jatkuessa. Alkukesän kaltaisesta kuivuudesta ei Vallan mukaan sentään kärsitä, sillä nyt Suomen yllä viipyilevä ilmamassa on kosteampaa kuin touko-kesäkuun vaihteessa. Toisaalta lämpötilat ovat nyt selvästi aiempaa korkeammat. Kuivinta on nyt Ahvenanmaalla.