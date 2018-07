Ilosaarirockin puitteita puretaan hiki otsalla - Linnunlahden uimaranta aukeaa keskiviikkona

Ilosaarirock-aluetta puretaan hikisissä tunnelmissa lämpömittarin hipoessa kolmeakymmentä lämpöastetta. Purkutyöt aloitettiin jo yöllä alueen tyhjennyttyä, ja töitä on tehty läpi yön.

- Olemme tällä hetkellä hieman etuajassa aikataulussa, mutta en osaa vielä sanoa vaikuttaako kuuma sää aikatauluihin, festivaalin vastaava tuottaja Petri Varis sanoo.

- Kävin aamulla siellä pyörähtämässä, ja hikiset fiiliksethän siellä on. Raskas päivähän tämä maanantai ihmisille aina on, kun on oltu töissä viikonloppu ja sitten jatkuu purku. Oli siellä paljon hymyileviä naamoja kuitenkin.

Alue luovutetaan perjantaina, mutta valmista saattaa tulla jo torstain puolella, Varis arvioi.

Linnunlahden uimaranta avautuu keskiviikkona.