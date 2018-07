Yön uutiskooste: Trump ei luvannut luopua Naton sotilasharjoituksista, mobiiliajokortilla voi pian todistaa iän

Sotilasharjoitukset ärsyttävät Venäjää, ja Foxin toimittaja kysyi Putinilta, oliko Trump kenties luvannut Yhdysvaltojen lopettavan osallistumisensa harjoituksiin.

Trump tapasi kesäkuussa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja ilmoitti tapaamisen jälkeen yllättäen, että Yhdysvallat lopettaa Pohjois-Koreaa ärsyttäneet sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa.



Putin kiersi Fox Newsin kysymyksen, lupasiko Trump tunnustaa Krimin osaksi venäjää

Venäjän presidentti Vladimir Putin kiersi televisiohaastattelussa yhdysvaltalaisen Fox Newsin toimittajan kysymyksen, oliko Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kenties sanonut presidenttien kahdenkeskisessä tapaamisessa, että voisi joskus tulevaisuudessa tunnustaa Krimin osaksi Venäjää.

Putin korosti, ettei hyväksy ilmausta "Krimin liittäminen osaksi Venäjää", sillä hänen näkökulmastaan alue liittyi Venäjään demokraattisella kansanäänestyksellä. Hän ei kertonut, mitä hän ja Trump asiasta mahdollisesti puhuivat.

Medialle aiemmin puhuneiden lähteiden mukaan Trump sanoi kesäkuussa teollisuusmaiden G7-kokouksessa, että Krimin pitäisi olla osa Venäjää, koska kaikki siellä puhuvat venäjää.



Putin Fox Newsille: Muellerin nostamat syytteet USA:n sisäistä poliittista peliä

Venäjän presidentti Vladimir Putin antaa yhdysvaltalaisen Fox Newsin haastattelussa ymmärtää, että yhdysvaltalainen erikoissyyttäjä Robert Mueller pelasi sisäpoliittista peliä nostaessaan kahtatoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan syytteet sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin.

Mueller nosti syytteet vain muutamaa päivää ennen Putinin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kahdenkeskistä tapaamista. Foxin toimittaja kysyi Putinin mielipidettä ajoituksesta, ja Putin sanoi, ettei ole pätkääkään kiinnostunut tästä sisäpoliittisesta pelistä.



Putin Fox Newsille: Trump ei kiinnostanut meitä ennen presidenttiehdokkuuttaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo yhdysvaltalaisen Fox Newsin haastattelussa, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei kiinnostanut Venäjää vähäisimmässäkään määrin ennen kuin hän asettui ehdolle presidentinvaaleissa.

Putinin kommentti oli vastaus kysymykseen, onko Venäjällä Trumpista hallussaan kiusallista materiaalia. Yhdysvalloissa kiertävien huhujen mukaan Venäjällä olisi hallussaan videomateriaalia Trumpista prostituoitujen kanssa ajalta ennen tämän poliittista uraa.



Trump Twitterissä: Minulla on suuri luotto tiedusteluväkeeni

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo luottavansa suuresti Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisiin. Trump kommentoi asiaa Twitterissä sen jälkeen, kun hän oli tavannut Helsingissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Trump sanoi tapaamiseen päätteeksi, ettei näe mitään syytä siihen, että Venäjä olisi sekaantunut Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan on varmaa, että Venäjä sekaantui vaaleihin. Putin kuitenkin kiistää asian.



USA:n senaatti haluaa ilmaista uskovansa Venäjän sekaantuneen vaaleihin

Yhdysvalloissa senaatti pohtii keinoja ilmaista julkisesti uskovansa maan tiedusteluviranomaisten johtopäätöksen, että Venäjä sekaantui Yhdysvaltojen viime presidentinvaaleihin. Asiasta kertoo republikaanien puoluekurista vastaava senaattori John Cornyn CNN:lle.

Julkinen kannanotto olisi republikaanienemmistöiseltä senaatilta selvä irtiotto republikaanipresidentti Donald Trumpista.

Trump tapasi maanantaina Helsingissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin, joka kiistää maansa yrittäneen vaikuttaa vaalitulokseen. Trump ilmoitti tapaamisen jälkeen, ettei näe mitään syytä siihen, että Venäjä olisi sekaantunut vaaleihin.



FBI:n johdosta erotettu Comey: Tämä oli se päivä, kun USA:n presidentti kieltäytyi tukemasta omaa maataan

Myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n entinen johtaja James Comey on kritisoinut voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpia Helsingin huippukokouksen takia. Comey kirjoittaa Twitterissä, että kokouspäivä oli se päivä, kun "Yhdysvaltain presidentti seisoi vieraalla maaperällä murhaavan valehtelevan roiston vieressä ja kieltäytyi tukemasta omaa maataan." Comeyn mukaan isänmaanystävien täytyy tyrmätä Trumpin käytös.

Trump erotti Comeyn FBI:n johdosta reilu vuosi sitten.



Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottaa kantaa Pussy Riotin kohteluun ja Politkovskajan murhaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen on määrä julkistaa tänään ratkaisunsa, jotka koskevat venäläistä Pussy Riot -yhtyettä sekä vuonna 2006 surmatun toimittajan Anna Politkovskajan murhatutkintaa.

Punkyhtye Pussy Riotin kolme jäsentä on valittanut tuomiosta, jonka he saivat presidentti Vladimir Putinin vastaisesta protestista moskovalaisessa katedraalissa helmikuussa 2012. He saivat kahden vuoden vankeustuomion huliganismista. Yhden tuomio muutettiin myöhemmin ehdolliseksi, ja kaksi armahdettiin loppuvuonna 2013 uuden armahduslain perusteella.

Toimittaja Politkovskajan murhatutkinnasta ovat valittaneet hänen omaisensa. Heidän mukaansa Venäjän valtio ei tutkinut murhaa riittävän tehokkaasti, koska palkkamurhan tilaaja on jäänyt selvittämättä.



Mobiiliajokortilla voi pian todistaa iän - liikenteessä se ei vielä kelpaa

Uuden mobiiliajokortin odotetaan tulevan koko kansan käyttöön vuoden loppuun mennessä, sanoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs.

Poliisi ei kelpuuta mobiiliajokorttia liikenteessä ennen lakimuutosta, mutta sitä voi käyttää muun muassa Postissa henkilöllisyyden todistamisessa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut ohjeistuksen, jonka mukaan mobiiliajokortti hyväksytään iän tarkastamiseen alkoholin ostamisessa. Myös matkailu- ja ravintolayrittäjiä edustava Mara on antanut samanlaisen ohjeistuksen ikärajavalvontaan.



Juuse Saros teki jatkosopimuksen Nashvillen kanssa

Suomalaismaalivahti Juuse Saros on tehnyt kolmevuotisen jatkosopimuksen NHL-seuransa Nashville Predatorsin kanssa. Sopimuksen arvo on 4,5 miljoonaa dollaria, eli Saros tienaa 1,5 miljoonaa dollaria jokaiselta kaudelta, joukkue kertoo tiedotteessaan.

23-vuotias Saros pelasi viime kaudella NHL:ssä 26 ottelua torjuntaprosentilla 92,5. Hän myös torjui kolme nollapeliä.

Nashvillen ykkösvahti on Pekka Rinne, joka nappasi viime kuussa ensimmäistä kertaa urallaan jääkiekon NHL:n parhaan maalivahdin Vezina Trophy -palkinnon.



Haulikkoampuja Marika Salmi nappasi uransa ensimmäisen maailmancupin voiton

Haulikkoampuja Marika Salmi on ottanut uransa ensimmäisen maailmancupin voiton Yhdysvaltain Tucsonissa, kertoo Ampumaurheiluliitto tiedotteessaan. 30-vuotias Salmi vei voiton naisten trapin finaalissa ammuttuaan uusinnassa Espanjan Fatima Galvezia vastaan.

Ennen voittoa Salmen paras sijoitus oli viides sija vuodelta 2012 Lontoon maailmancupista.

Noora Antikainen puolestaan sijoittui varhain tänään Suomen aikaa päättyneessä finaalissa neljänneksi.