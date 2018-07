Kolumni: Ketä kiinnostaa Donald – Melania toi Suomeen myös Birkinin

Anteeksi, toimittajakollegat: tulin haukkuneeksi teitä pölvästeiksi.

Tapaus sattui lukiessani uutisointia Donald ja Melania Trumpin saapumisesta Suomeen. Ilta-Sanomat (16.7.) kuvaili Melania Trumpin saapumisasua ”elegantiksi ja hillityksi”, ja jatkoi: ”kädessään hän kantoi housuihin sointuvaa käsilaukkua”.

Tässä vaiheessa mukini meni nurin. Eivätkö ne edes Hermèsin Birkiniä tunne? No, oli se sentään lisätty kuvatekstiin – merkin nimi tosin puuttui sieltäkin.

Mutta Birkin on Birkin, ja jokainenhan sen tuntee. Eikö? No, ehkä ei, eikä ainakaan Suomessa.

Melania Trumpin Suomeen raahaama ruskea laukku on kansainvälisten lehtitietojen mukaan noin 12 000 euron arvoinen. Ei siis ollenkaan Birkineiden kalleimmasta päästä – hintahaitari ulottuu kahteen-, kolmeensataantuhanteen. Laukku ei tosin ole Trumpin ainoa Birkin, sillä hänet on kuvattu kuljettelemassa useampaakin eri versiota.

On Louis Vuittonia, on Chanelia, ja sitten on Hermès. Näyttelijä Jane Birkinin mukaan nimetty, 1980-luvulta lähtien tuotannossa ollut Birkin on luksuslaukkujen Graalin malja. Jos saat sellaisen ostettua, voit olla varma, että saat sen käytettynä myydessäsi rahasi takaisin, ehkä jopa korkojen kera.

Todennäköisesti et tosin pysty ostamaan uutta Birkiniä suunnilleen millään konstilla. Pintamateriaalista riippuen halvimpien hinta liikkuu ”vain” muutamissa tuhansissa euroissa, mutta kenelle tahansa laukkuja ei myydä. Osto vaatii todennäköisesti pitempiaikaista asiakkuutta Hermèsin liikkeessä, joista lähin on Tukholmassa.

On sanottava todennäköisesti, sillä mitä korkeamman tason luksushyödykkeistä on kyse, sitä monimutkaisemmiksi ja mystisemmiksi ostokuviot käyvät, ja brändit pitävät niiden sisällön visusti omana tietonaan. Tavisten tiedot asiasta perustuvat lähinnä asianharrastajien kansainvälisellä keskustelupalstalla Purseforumilla jakamiin neuvoihin.

Luultavasti Birkinin ostaakseen pitää, sen lisäksi että on miljonääri, koputtaa kolmesti Hermèsin Pariisin Rue du Faubourg Saint-Honorén liikkeen takaoveen karkauspäivän vastaisena yönä kello 3.30 laulaen Marseljeesiä ämpäri päässä ja uimarengas kaulassa, tai jotain sinne päin.

Tavalliset persaukiset, joilla on varaa ja halua sijoittaa laukkuun kymppitonni, voivat ostaa omansa käytettynä netin huutokauppasivustoilta.

Mikä järki, kysyy nyt moni. Minä vastaan: ei mikään.

Järjestähän luksuslaukuissa ei missään tapauksessa ole kyse, paitsi brändien itsensä näkökulmasta.

Luksus on hyvä bisnes. Kun Melania Trump ja Kimi Räikkösen puoliso Minttu Virtanen kantelevat Birkineitään, tavis voi tavoitella huivia tai hajuvettä. Edellinen kustantaa noin kolmesataa, jälkimmäisen saa satasella.

Ylihintaisen tavaran tärkein idea on brassailu ja elvistely: siinä se nyt on, on se sitten hieno.

Hölmöä, ehkä, mutta inhimillistä.