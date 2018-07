Yön uutiskooste - Sinilevää, metsäpalovaroituksia ja Nelson Mandelan syntymän 100-vuotispäivä

Sinilevä piinaa Suomenlahtea - tilanne pahin 20 vuoteen



Suomenlahden sinilevätilanne on pahin 20 vuoteen, kertoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila. Tänä kesänä kukintoja on vähintään yhtä paljon tai jopa enemmän kuin vuonna 1997, jolloin levätilanne oli erityisen paha.

Tämän kesän levätilanne johtuu suolapulsseista, jotka saavat Itämeren pääaltaan fosforipitoiset vedet liikkumaan kohti Suomenlahtea. Sinilevä taas kasvaa fosforipitoisessa vedessä.

Knuuttilan mukaan Itämeressä on maatalouden ja teollisuuden takia runsaasti fosforia. Jos meren fosforimääriä ei saada laskemaan, jatkuu levätilanne Knuuttilan mukaan yhtä pahana.





Hellevaroitus on voimassa koko maassa - myös metsäpalovaroitus on voimassa laajalla alueella



Koko maassa on voimassa Ilmatieteen laitoksen hellevaroitus. Erittäin tukalan helteen varoitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta Enontekiötä, Inaria ja Utsjokea. Näillä kolmella alueella on voimassa astetta lievempi tukalan helteen varoitus.

Hellevaroituksen lisäksi lähes koko maassa on myös voimassa metsäpalovaroitus. Varoitus koskee koko muuta osaa maasta paitsi Kymenlaaksoa, Ylitorniota, Pelloa, Rovaniemeä, Kolaria, Kittilää ja Sodankylää.





Tasa-arvon ikonin Nelson Mandelan syntymästä sata vuotta



Etelä-Afrikan ensimmäisen tummaihoisen presidentin Nelson Mandelan syntymästä tulee tänään kuluneeksi sata vuotta. Juhlallisuudet aloitettiin jo eilen, kun muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama puhui tuhansille ihmisille Johannesburgissa Mandelan muistoksi järjestetyssä tilaisuudessa.

Mandela kuoli vuonna 2013 95-vuotiaana. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon yhdessä maan entisen presidentin Frederik de Klerkin kanssa vuonna 1993. Presidenttinä hän oli yhden kauden vuosina 1994–1999. (Lähde: AFP)





Mayn brexit-suunnitelma selvisi täpärästi parlamentin äänestyksestä



Britannian pääministerin Theresa Mayn brexit-suunnitelma on selvinnyt täpärästi parlamentin äänestyksestä, joka olisi voinut kaataa koko suunnitelman. Parlamentti kumosi niukin äänin esityksen, joka olisi sotkenut Mayn suunnitelman.

Brittipoliitikoilla on suuria erimielisyyksiä siitä, miten brexit eli ero Euroopan unionista pitäisi toteuttaa. Erimielisyydet ovat horjuttaneet pahasti Mayn hallitusta. (Lähde: AFP)





Trump: Pohjois-Korean ydinaseriisunnalla ei aikarajaa



Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole asettanut Pohjois-Korealle minkäänlaista takarajaa, johon mennessä maan pitäisi edistyä ydinaseriisunnassa.

Aikaisemmin Trump ja muut hänen hallintonsa edustajat olivat sanoneet, että ydinaseriisunta alkaisi saman tien, hyvin pian tai hyvin nopeasti. Ulkoministeri Mike Pompeo oli jopa sanonut, että maa saataisiin riisuttua kokonaan ydinaseista Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana eli noin vuoden 2020 loppuun mennessä. (Lähde: AFP)





Trump haluaa maalata Air Force One -lentokoneen uusin värein



Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump haluaa vaihtaa presidentin virkalentokoneen Air Force Onen värityksen.

Koneessa on ollut sama sinivalkoinen väritys presidentti John F. Kennedyn virkakaudelta eli 1960-luvun alusta lähtien. Nyt Trump haluaa kuitenkin maalata koneen Yhdysvaltojen lipun värein sinipunavalkoiseksi.

Yhdysvallat on tilannut Boeingilta uuden Air Force Onen. Uusi väritys tulisi vasta uuteen koneeseen, joka ei tule käyttöön vielä moneen vuoteen. (Lähde: AFP)





Järjestö: Nicaraguan väkivaltaisuuksissa kuoli jälleen ainakin kaksi ihmistä



Nicaraguan väkivaltaisuuksissa kuoli tiistaina ainakin kaksi ihmistä, kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö. Yksi aikuinen nainen ja yksi poliisi saivat järjestön mukaan surmansa Masayan kaupungissa, kun hallitusta tukevat joukot hyökkäsivät opposition kannattajien tukikohtaan.

Satoja ihmisiä on kuollut Nicaraguan kuukausia jatkuneissa väkivaltaisuuksissa, jotka saivat alkunsa eläkeuudistusta vastustavasta protestiliikkeestä. Uudistus peruttiin, mutta protestiliike kasvoi presidentti Daniel Ortegaa vastustavaksi kansaliikkeeksi. (Lähde: AFP)





Meksikon tuleva hallitus harkitsee huumeiden ainakin osittaista laillistamista



Meksikon tuleva presidentti Andres Manuel Lopez Obrador on antanut sisäministerikseen valitsemalleen Olga Sanchez Corderolle vapaat kädet selvittää huumeiden ainakin osittaista laillistamista.

Talouslehti Financieron mukaan Sanchez Cordero on aikaisemmin ehdottanut muun muassa oopiumiunikon viljelyn ja myynnin laillistamista, jotta oopiumiunikkoa voitaisiin alkaa myydä morfiinia valmistaville lääketehtaille sen sijaan, että siitä valmistetaan heroiinia.

Sanchez Cordero kertoo tulevan presidentin sanoneen, että hän saa selvittää mitä hyvänsä, mitä vaaditaan rauhan palauttamiseksi Meksikoon. (Lähde: AFP)