Varsinais-Suomessa Pyhärannan kunnan alueella riehuu laaja metsäpalo.

Kello 19:n aikaan palo oli levinnyt pelastuslaitoksen arvion mukaan jo noin 50 hehtaarin alueelle, mutta paloalue saattaa olla huomattavasti suurempikin, sillä palo leviää niin moneen suuntaan. Pelastuslaitoksen mukaan palo ei ole hallinnassa ja sammutustyöt jatkuvat edelleen. Paloalue on kasvanut muutamassa tunnissa ainakin kahdellakymmenellä hehtaarilla.

Päivystävän palomestarin mukaan palo leviää tuulen mukana sankassa metsässä ja sammutustöissä kestää hyvin pitkään, vähintään huomiseen saakka.

Sammutustöissä on mukana myös lentokone ja Puolustusvoimien helikopteri.

Ihmisiä joudutaan mahdollisesti evakuoimaan

Paloalueella on saattanut jo tuhoutua joitain rakennuksia, mutta varmuutta siitä ei ole. Alueella on asuinrakennuksia ja palo on uhannut niitä, mutta pelastusviranomaiset ovat toistaiseksi kyenneet sammuttamaan asuntoja uhanneet palopesäkkeet.

Päivystävä palomestari toteaa kuitenkin, että jos palo riistäytyy käsistä, pelastusviranomaisten on keskityttävä ihmisten evakuointiin. Vielä seitsemän aikaan illalla kyse oli kuitenkin vasta suunnitelmasta.

Palo muodostaa myös voimakkaasti savua ja alueen ihmisiä kehotetaan pysymään poissa savun vaikutusalueelta. Myös savu saattaa aiheuttaa evakuointitarvetta.

Palo leviää palomestarin mukaan sekä maan tasalla että latvapalona. Ilmatieteen laitoksen mukaan alueella tuulee heikosti etelästä päin.

Paikalle on hälytetty kaikkiaan 35 pelastuslaitoksen yksikköä ja niiden määrä on kasvanut illan mittaan palon levitessä.

Palopaikka on Pyhärannan keskustasta muutaman kilometrin pohjoiseen.

Varsinais-Suomessa, kuten lähes koko maassa, on voimassa metsäpalovaroitus.