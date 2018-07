Pyhärannassa viranomaiset varautuvat uusiin evakuointeihin maastopalon vuoksi. Palo oli illalla levinnyt jo 70 hehtaarin alueelle, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Tähän mennessä palon tieltä on evakuoitu jo noin 20 asuinrakennusta.

– Tällä hetkellä kyse on muutamista ihmisistä, mutta olemme varautuneet suurempiin evakuointeihin kuljetuskalustolla. En tiedä, kuinka paljon ihmisiä on omatoimisesti lähtenyt alueelta, kertoi Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Juha Virto STT:lle.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

Palo muodosti myös voimakkaasti savua ja alueen ihmisiä kehotettiin pysymään poissa savun vaikutusalueelta. Evakuointeja olikin jouduttu tekemään sekä savun että liekkien vuoksi.

– Yhdessä vaiheessa olimme ihan varmoja, että nyt menee pari kolme omakotitaloa, mutta palomiehet saivat hienosti suojattua ne ja rakennukset säilyivät, Virto sanoi.

Pelastuslaitos evakuoi ihmisiä palon tieltä yhteistyössä sosiaalipäivystyksen, kunnan ja poliisin kanssa.

Pelastuslaitos kuvailee sammutustöitä helteen takia erityisen vaativiksi.

– Meidän etunamme on se, että täällä ei tällä hetkellä juurikaan tuule, mutta haittana on kuivuus, Virto sanoi.

– Myös palomiehet ovat todella kovilla kuumassa lämpötilassa ja kuumissa varusteissa. Tämä on kova tehtävä palomiehille.

Päivystävän palomestarin mukaan palo leviää tuulen mukana sankassa metsässä ja sammutustöissä kestää hyvin pitkään, vähintään huomiseen saakka. Niitä jatketaan yön yli.

Illalla sammutustöihin osallistui noin 40 pelastuslaitoksen yksikköä. Sammutustöissä ovat pelastusyksiköiden lisäksi mukana myös muun muassa alueen vapaapalokunnat, Rajavartioston ja Puolustusvoimien helikopterit, ilmailukerhon lentokone sekä metsänraivauskoneita.

Rakennuksia ehkä jo tuhoutunut

Paloalueella on saattanut jo tuhoutua joitain rakennuksia, mutta varmuutta siitä ei ole. Alueella on asuinrakennuksia ja palo on uhannut niitä, mutta pelastusviranomaiset ovat toistaiseksi kyenneet sammuttamaan asuntoja uhanneet palopesäkkeet.

Palo muodostaa myös voimakkaasti savua ja alueen ihmisiä kehotetaan pysymään poissa savun vaikutusalueelta. Myös savu saattaa aiheuttaa evakuointitarvetta.

Palo leviää palomestarin mukaan sekä maan tasalla että latvapalona. Ilmatieteen laitoksen mukaan alueella tuulee heikosti etelästä päin.

Palopaikka on Pyhärannan keskustasta muutaman kilometrin pohjoiseen.

Varsinais-Suomessa, kuten lähes koko maassa, on voimassa metsäpalovaroitus.