Yle: Helle aiheuttaa VR:lle pulmia - ilmastoinnit hyytyvät ja veturit ylikuumenevat

Pitkä hellejakso laittaa VR:n kaluston tiukille. Kuumuus on hyydyttänyt joidenkin vaunujen ilmastoinjärjestelmiä ja veturien ylikuumeneminen saattaa myöhästyttää junia, Yle uutisoi.

Vaunujen ilmastointilaitteet käyvät kovilla kierroksilla. VR joutuu päivittäin ottamaan liikenteestä sivuun vaunuja, joiden ilmastointi on helteen takia hyytynyt. Välillä osaa matkustajista on kehotettu siirtymään viileämpään vaunuun.



Jokaisella liikenteessä olevalla junavaunulla on oma ilmastointijärjestelmänsä. Jos ulkona on 30 astetta, jäähdytys ei toimi enää yhtä tehokkaasti kuin viileämmällä kelillä.



– Esimerkiksi ylä- ja alakerran vaunuissa voi olla täysin identtinen ja yhtä uusi ilmastointijärjestelmä. Silti toinen jaksaa ja toinen hyytyy. Näillä lämpötiloilla järjestelmät vaan ovat totuttua kovemmilla, VR:n liikennetiedotuksen päällikkö Martti Uusinarkaus miettii.



Jäähdytysjärjestelmien ongelmat ovat aiheuttanut myös vetureiden ylikuumentumista varsinkin tavaraliikenteessä. Junia on jouduttu pysäyttämään ja odottamaan veturin viilentymistä, mikä on myöhästyttänyt junavuoroja.



Martti Uusinarkauksen mukaan lämpötilojen kohoamiseen reagoidaan matalalla kynnyksellä. Vaikka ylikuumeneminen ei vaikuta junan jarruihin ja ohjaukseen, veturin suojalaitteet estävät ajamisen.



Äskettäin Itä-Suomen reitillä myöhästyminen venyi useaksi tunniksi, kun matkustajajunan kompressori ylikuumeni, ja veturin tilalle jouduttiin vaihtamaan kokonaan uusi.



Veturi on myös jouduttu vaihtamaan ohjaamon lämpötilan noustua yli 40 asteen, sillä kuljettajan tukalat oltavat voivat olla jo turvallisuusriski.



– Työssä pitää pystyä olemaan tarkkana. Emme ota riskiä, jos kuljettajalla on epämukava olo, Uusinarkaus painottaa.



VR:n liikennetiedotuksen päällikkö Martti Uusinarkaus kehottaa junamatkustajia juomaan riittävästi ja pukeutumaan sään mukaan. Hän rohkaisee ottamaan yhteyttä junan henkilökuntaan, jos olo alkaa tuntua tukalalta.



– Tarkkailemme varsinkin iäkkäämpiä ja hyvin nuoria matkustajia. Jos ilmastointi ei toimi kunnolla ja lämpötila vaunussa nousee, yritämme ohjata viileämpään paikkaan istumaan.



Tavarajunien jarrut voivat myös iskeä kipinää, joka pahimmillaan voi sytyttää kuivan maaston palamaan.



– Matkustajajunien jarrut ovat erilaiset, eivätkä oikeastaan kipinöi, Uusinarkaus kertoo.



Tampereen toukokuisten siltapalojen jälkeen on laadittu ohjeistus, jonka mukaan tavarajunien on vältettävä silloilla jarruttamista ellei kyseessä ole hätätilanne.

