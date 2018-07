Kolumni: Personal trainereita, mindfulnessia ja konmaritusta - Kun elämäntapana on terapia

Nykyään on mahdollista saada kaikkeen terapiaa, ohjausta, coachingia ja valmennusta. Joka toisella on nykyään vähintään personal trainer.

Toiset saattavat hakeutua oman gurun oppiin ulkomaille valaistumaan. Terapiamuotoja löytyy maailmasta varmasti satoja.

Enkeliterapeutit ja yksisarvishoitajat nauttivat asiakaskunnan suosiota. Jopa myönteiseksi miellettyä mindfulnessia saatetaan markkinoida tehokkaaksi ratkaisuksi kaikkiin mahdollisiin elämän ongelmiin ja valjastaa tehokkuuden maksiimiin.



Ennen yhteisöissä (ja varmasti joissain paikoissa maailmaa edelleen) oli kylän viisain, jolta kysyttiin neuvoa elämän hankaliin kysymyksiin. Nyt, kun meillä olisi individualismin myötä tilaisuus kääntyä itseemme, emme sitä kuitenkaan aina tee.

Miksi? Olemmeko liian epävarmoja? Mitä jos valitsen väärin? Mitä muut sitten sanovat?

Internet tietää aina paremmin kuin sinä. Siellä riittää mielipiteitä, ja jokaisella on enemmän asiaa kuin Hannu Karpolla.



Ystäväni kävi eräässä elämänvaiheessaan psykoterapiassa, seksuaaliterapiassa, fysioterapiassa ja ravitsemusterapiassa. Päälle vielä käyntejä erikoislääkäreillä.

Hän sanoi, ettei jaksaisi. Ei ihme. Hoitoväsymyshän tuollaisesta terapiapaketista tulee.

Kyseessä ei ole vain eri toimipisteisiin kulkeminen, vaan myös niiden ulkopuolella työskentelyyn käytetty aika. Terapioille on toki tarpeensa. Usea tarvitsee moniammatillista kuntoutusta. Eri asia on pitää terapiaa lifestylena.

Tästä lienee ensiluokkaisimpana esimerkkinä Woody Allen, joka vietti psykoanalyytikon sohvalla 30 vuotta.

Psykoterapiakaan ei kuitenkaan välty täysin kritiikiltä. On sanottu, että siinä auktoriteetti ohjeistaa asiakasta, miten yhteiskuntaan tulisi sopeutua. Siihen, että yhteiskunnan tulisi pikemminkin sopeutua yksilöön, pitäisi keskittyä poliittisessa päätöksenteossa laajemmalla rakenteiden muuttamisella.



Nykyään on trendikästä sanoa harrastuksekseen itsensä kehittäminen. Itselleni käsite on melko abstrakti: mitä itsessä tarkalleen kehitetään?

Kehonrakentamisen rinnalla myös ihmisyydestä on tehty rakentamista. Mielen kuntosali ei tunne aikaa eikä paikkaa, koko ajan voi olla kyseenalaistamassa faktojensa fitnessiä.

Vaan tietävätkö kaikki, että mihin ja mitä varten itseä treenataan. Onni tuskin odottaa maalissa, se taitaa olla pikemminkin matkan varrella. Siinä, että saa olla tietämätön ja keskeneräinen.



Yleinen tyytymättömyys, kilpailuyhteiskunta ja suorituspaineet eivät anna rauhaa edes omien seinien suojassa. Silloin voi tehdä mieli kysyä asiantuntijaksi katsotulta: Autatko minua tulemaan paremmaksi ihmiseksi?

Onko toinen kuitenkaan sen parempi?

Itseään ja muita ei voi konmarittaa priimaan asti. Mitä jos sen sijaan vain ollaan yhdessä?



Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kirjoittaja on viittä vaille valmis psykologi.