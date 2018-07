Pyhärannan maastopalo on saatu rajattua – evakuointikäsky on yhä voimassa, mutta osa palannut taloilleen omin päin

Pyhärannan maastopalo on saatu rajattua, päivystävä palopäällikkö Juha Virto kertoo. Vielä yöllä alueella oli liekkipaloja, mutta ne on saatu sammutettua. Nyt pelastuslaitos sammuttaa kytevää maastoa.

Poliisin mukaan evakuointikäsky on parantuneesta tilanteesta huolimatta edelleen voimassa. Osa evakuoiduista ihmisistä on kuitenkin ilmeisesti palannut kiinteistölleen omin päin, poliisin arvion mukaan huhujen ja virheellisten tietojen perusteella.

– Se tuottaa tietysti viranomaisille siellä valtavasti enemmän töitä sikäli, että meidän täytyy pitää kirjaa siitä, kuka on turvassa ja kuka ei, komisario Joonas Tikka sanoo.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

Hänen mukaansa ihmisiä oli nähty evakuointialueella jo eilen, ja vastaavia havaintoja on tehty tänään.

Tikka korostaa, että alueella oleskelu on riskialtista.

– Pelastustoimet siellä ovat aika raskaita, ja ne kulkevat tonttien yli. Siellä kulkee raskasta liikennettä ja matalalla lentäviä isoja helikoptereita, joissa on puolitoistatuhatta litraa vettä kyydissä. Se ei ole turvallinen ympäristö ihmisten oleskella.

Vastuu on evakuointikäskyä uhmaavilla itsellään, sillä viranomaisten ei ole mahdollista näissä olosuhteissa hakea heitä alueelta pois.

– Jos sinne joku haluaa metsiä pitkin mennä ämpäri kädessä seisomaan tonttinsa nurkkaan kahdeksi päiväksi, niin ei meillä ole mitään resursseja sitä estää, Tikka toteaa.

Osa evakuoiduista on myös päässyt käymään kotonaan pelastustoimen johdon luvalla ja poliisin saattamana.

Ukkonen lisää epävarmuutta

Palopaikka on Pyhärannan keskustasta muutama kilometriä pohjoiseen Santtion kylän läheisyydessä. Virto pelkää, että alueelle tulee luvatun sateen lisäksi myös ukkosta ja tuulenpuuskia, jotka voivat kaataa pahasti palaneita puita palomiesten päälle.

Santtioseuran puheenjohtaja Hannu Raunela kertoi STT:lle aamupäivällä, että sää oli pilvinen ja lämmin, mutta sateita ei vielä ollut saatu. Tuuli ei hänen mukaansa toistaiseksi ollut erityisen kovaa.

Maastopalo on riehunut Pyhärannassa keskiviikosta lähtien. Alueelta on evakuoitu yli 50 ihmistä ja maastoa on palanut noin sadan hehtaarin alueelta.