Kolme pohjoiskarjalaista marssi 47000 ihmisen joukossa Hollannissa - Nijmegenin marssilla ensimmäistä kertaa valtuuskunta Suomesta

Maailman suurin vuosittainen marssitapahtuma, nelipäiväinen De Vierdaagse päättyi tänään Nijmegenissä, Hollannissa. 102. kertaa järjestettävään tapahtumaan osallistuu tänä vuonna yli 47 000 marssijaa.

Suomesta mukaan lähti tänä vuonna ensimmäistä kertaa virallinen, 160-henkinen valtuuskunta Suomen puolustusvoimien 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Suomen ryhmän muodostavat Reserviläisurheiluliiton ja Sotilasurheiluliiton jäsenjärjestöjen edustajista kootut joukkueet ja yksilöinä etenevät marssijat.

Pohjois-Karjalasta marssiin osallistuivat Joensuun Reserviupseerien puheenjohtaja Pertti Saarelainen, reservin majuri Harri Norismaa sekä reservin luutnantti Eemeli Mikkonen.

- Tunnelma marssilla oli sanoinkuvaamaton. Asutusalueilla tienvarret olivat täynnä ihmisiä, ja he hurrasivat, tarjosivat karkkia ja soittivat musiikkia. Meno oli kuin karnivaaleilla, kuvailee Eemeli Mikkonen.

Kyseessä oli siviilitapahtuma, jossa on sotilaille oma sarjansa. Tänä vuonna sotilaita oli mukana vajaa 6000 ja he edustivat 28 eri kansalaisuutta. Sotilaat majoittuivat yhteiseen sotilasleiriin ’Kamp Heumensoordiin’, joka tuotti sotilaiden tarvitsemat palvelut.

Vierdaagse-marssi on vaativa: peräkkäisiä marssipäiviä on neljä, jokaisena päivänä ollaan liikkeellä aamuvarhaisesta iltapäivään. Marssialusta on asfaltti ja kilometrejä tulee päivittäin 40–50. Alle 50-vuotiailla marssijoilla on mukana kuljetettavien nesteiden lisäksi vähintään 10 kiloa painava kantolaite. Marssille osallistuminen edellyttää pitkäkestoiseen lajiharjoitteluun sitoutumista.

- Asfalttipohja loi omat haasteensa marssille. Se on kovempi jalalle, joten hyvien pohjallisten merkitys korostuu, Mikkonen kertoo.



Suomesta on ollut sotilasmarssijoita jo 25 vuotta, niin reserviläisiä kuin puolustusvoimien ammattilaisiakin. Huippuvuosina suomalaissotilaiden määrä on lähennellyt sataa, mutta viime vuosina määrä on jäänyt pienemmäksi.