Valinta ei lehden mukaan toteutunut, koska Anttikosken mies ja perheen kouluikäinen lapsi eivät olisi muuttaneet Tampereelle, kertoo Anttikoski lehdelle. Aamulehden päätoimittajaksi valittiin Jussi Tuulensuu.

Alman maakunta- ja paikallislehtiä julkaisevan Alma Regionsin liiketoimintajohtajana rekrytoinnin aikaan ollut Kari Juutilainen oli lehden mukaan kertonut Anttikoskelle, että tämä olisi ykkösehdokas tehtävään.

Ennen lopullista vahvistusta Anttikosken piti tavata Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne. Telanne kertoi lehden mukaan tapaamisessa, että Anttikosken kymmenvuotias lapsi ei pärjäisi ilman äitiä.

Tämän jälkeen Juutilainen otti Suomen Kuvalehden mukaan yhteyttä Anttikoskeen ja kertoi, ettei tätä voida valita, koska se johtaisi siihen, että Anttikoski "hylkää" perheensä.

Juutilainen kiistää puhuneensa perheen hylkäämisestä

Kesäkuun lopussa eläkkeelle jäänyt Juutilainen kiistää STT:lle puhuneensa perheen hylkäämisestä.

– Minusta jutussa on väritettyä totuutta. Minunkin suussa sellainen verbi on jutussa, jota en tunnista. Missään tapauksessa Telanne ei ole tuollaista verbiä syöttänyt minulle, enkä minä ole sitä syöttänyt Anttikoskelle.

Juutilaisen mukaan äitiys ei voi vaikuttaa rekrytointiin eikä siitä ole ollut kyse tässäkään tapauksessa.

– Yleisellä tasolla, kun haetaan tuollaiseen lehteen päätoimittajaa, täydellinen uskottava sitoutuminen paikkakuntaan ja siellä asuminen on varmasti tärkeää. Olen kolmen neljän maakuntalehden päätoimittajaa ollut valitsemassa ja lukuisia paikallislehtien päätoimittajia. Kaikissa on käyty aina sama keskustelu, jossa edellytetään asumista paikkakunnalla.

Anttikoski STT:lle: Pysyn kertomani takana

Anttikoski pysyy kertomansa takana. Hän sanoo STT:lle, että katsoo Juutilaisen toimineen oikein, koska tämä kertoi rehellisesti syyn sille, miksi häntä ei palkattu.

– Hän kertoi hirveän suoraan, että perhesyistä johtuu. Pysyn sen takana, että puhuttiin siitä, siinä kävi juuri niin kuin arveltiin, että perheasiat lopulta vaikuttavat nimitykseeni. Ja Tampereelle muutto, perheen olisi pitänyt tulla mukana, muuten se on perheen hylkäys, hän sanoo.

Juutilaisen mukaan perhesuhteista ei usein edes tarvitse kysyä haastattelussa.

– Normaalisti ihminen kertoo tällaiset asiat itse. Olen tehnyt lukuisia johtajasopimuksia päätoimittajan kanssa ja olen kirjannut aika moneen, että tehtävän hoitaminen edellyttää asumista paikkakunnalla. Tämä on hurskas toive eikä ole lain mukaan esimerkiksi mikään irtisanomisperuste.

Anttikoski tosin kertoi, että hän olisi ollut valmis muuttamaan Tampereelle.

– Lähtökohtaisesti päätoimittajan tulee olla ja asua siinä yhteisössä, jossa hän tekee työtään. Kyse on siitä, miltä se tuntuu, jos lehdessä yleensä olisi päätoimittaja, joka näyttäytyisi keikkatyöläisenä. Että kävisi viikonloppuna kotona ja ottaisi viikkoasunnon työskentelypaikkakunnalta. Se ei näytä uskottavalta, Juutilainen sanoo.

Juutilainen on itsekin ollut lehden päätoimittajana asuessaan 230 kilometrin päässä sieltä, missä hänen vaimonsa asui.

– Meillä oli kyllä toisinpäin, että meidän ykköskotimme oli siellä, missä minä olin ja vaimo liikkui, Juutilainen sanoo.

Kyseeseen voisi tulla työsyrjintä

Työnantajan asia ei ole määritellä työntekijänsä asuinpaikkaa tai sitä, miten tämä järjestää perhe-elämänsä, kertoo Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen.

– Aivan ehdoton lähtökohta on, että asianomaiset itse määrittelevät yksityiselämää koskevat asiansa, jos mies on muualla töissä tai nainen on muualla töissä, ihmiset järjestävät omat asiansa sen mukaan, Koskinen toteaa.

– Monet johtavassa asemassa olevat voivat olla pitkiäkin aikoja poissa kotoaan, se on vain heidän asiansa. Työnantaja määrittelee, että työt tehdään ja miten ne tehdään. Työntekijä tekee ne.

Koskisen mukaan vain välittömästi tarpeellisia kysymyksiä voi tehdä rekrytointitilanteessa.

– Tämä synnyttää olettaman, että tässä on kyse sukupuoleen perustuvasta erilaisesta kohtelusta. Joka tapauksessa tulee joko tasa-arvolaki tai yhdenvertaisuuslaki vastaan.

Koskinen toteaa, että asiassa on voitu jopa syyllistyä työsyrjintään, jos lehtitiedot pitävät paikkansa.

Telanteelle sakot työsyrjinnästä aiemminkin

Anttikoski yritti selittää lehden mukaan haastattelussa, että asuminen ei kuulu työpaikkahaastattelun asialistalle.

– Siinä laitettiin kyseenalaiseksi mieheni kyvyt toimia isänä. Minusta se on raivostuttavaa ja surullista, hän sanoo SK:lle.

Anttikoski kertoo STT:lle, että ei aio viedä asiaa eteenpäin.

– Olen todella tyytyväinen nykyiseen työtilanteeseen. Mietin pitkään, haluanko puhua tästä edes julkisuudessa. Päätin kuitenkin kertoa, että ajattelen naisten asemaa mediassa, hän sanoo.

Anttikoski, 47, on tehnyt pitkän uran mediassa. Hän luopui Helsingin Sanomien päätoimittajan pestistä viime vuoden maaliskuussa. Ennen sitä hän toimi useissa tehtävissä MTV:ssä, muun muassa uutispäätoimittajana.

Hän kertoo tuoneensa asian julkisuuteen, koska haluaa tuoda esille, mitä mediassa tapahtuu.

– Jumalauta, media tekee juttuja työelämän tasa-arvosta, mutta onko median oma pesä selvitetty. Mitä medissa tapahtuu. Kuinka paljon meillä on tällä hetkellä naisia johtavissa asemissa mediassa? hän sanoi SK:lle.

Edellisen kerran Alma Median ja Telanteen henkilöstöpolitiikka olivat julkisuudessa vuonna 2015, kun korkein oikeus tuomitsi Telanteen sakkoihin työsyrjinnästä.

Vuonna 2008 Telanne oli purkanut Lapin Kansan päätoimittajaksi valitun Johanna Korhosen työsopimuksen sen jälkeen, kun ilmeni, että Korhosen puoliso on nainen.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut toimitusjohtaja Telannetta.