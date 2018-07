SuomiAreenan kävijämäärä jäi viime vuodesta, mutta sitä seurattiin sosiaalisessa mediassa ennätyksellisen paljon

Eniten yleisöä oli DNA:n kesäkonsertissa sekä Puolustusvoimien taistelunäytös. Kesäkonserttia katsoi 7 500 henkilöä ja taistelunäytöstä 2 100. Myös eduskuntapuolueiden puheenjohtajien pitämiä Arvopuheita seurattiin laajasti.

- Sää Porissa oli koko viikon helteisen kuuma, mittari nousi Porin torilla jopa 37 asteeseen. Helle verotti Suomi Areenan kävijämääriä kuitenkin yllättävän vähän. Ennätyskuuma viikko sai ihmiset puolestaan käyttämään enemmän sosiaalista mediaa, ja SuomiAreenan tavoittavuus somessa suorastaan räjähti, sanoo SuomiAreenan vastaava tuottaja, Mediahubin sisältöjohtaja Mari Haavisto tiedotteessa.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

SuomiAreenan sosiaalinen media tavoitti perjantai-iltapäivään mennessa yli 8 miljoonaa ihmistä, kun viime vuonna se tavoitti 1,6 miljoonaa.

- Se on käsittämätön määrä! Hashtagilla #suomiareena on tviitattu viikon aikana yli 60 000 kertaa. Kärkiaiheiksi nousivat muun muassa tulevaisuus, puheenjohtajatentti, sote ja sää tottakai. Some käy kuumana jopa yön pikkutunneilla. SuomiAreenan somealusta on muodostunut omaksi forumikseen Porissa pidettävän fyysisen SuomiAreenan rinnalle, sanoo tiedotteessa SuomiAreenan digitiimin vetäjä Kristoffer Ignatius.