Vihreiden Emma Kari haluaa suojella luontoa kaivosteollisuudelta - "Emme voi seurata hiljaa vieressä, mitä esimerkiksi Saimaan Heinävedellä on tapahtumassa"

Vihreiden Emma Kari vaatii kaivoslakiin pikaista uudistusta. Hän on huolestunut kaivosteollisuuden vaikutuksesta luontoarvoiltaan herkille alueille.

- Me päättäjät emme voi seurata hiljaa vieressä, mitä esimerkiksi Kuusamon Juomasuolla, Saimaan Heinävedellä tai Sodankylän Viiankiaavalla on tapahtumassa. Suomen nykyinen kaivoslaki ei huomioi luontoa, ympäristöä eikä paikallisia asukkaita, vaan palvelee ensisijaisesti kaivosfirmojen intressejä, Kari sanoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Suomessa tuetaan kaivosten toimintaa aina vain alemmilla verokannoilla, mikä pienentää kaivosteollisuuden sähkölaskua. Kari vaatii louhintaveron käyttöönottoa, joka perustuisi louhitun aineksen määrään.

- Nykyisin kaivosjätit vievät voitot ja jättävät ympäristöongelmat meille. Sipilän hallitus päätti heti kautensa alussa tukea kaivosfirmoja myöntämällä niille lähes 20 miljoonalla eurolla verohelpotuksia. Verohelpotusten sijaan on otettava käyttöön louhintavero. Näillä rahoilla voitaisiin kompensoida luonnonsuojeluun tehtyjä massiivisia leikkauksia, hän selittää.

- Kestävälle kaivostoiminnalle on oltava tilaa. Meidän on kuitenkin luovuttava “Löytäjä saa pitää” -logiikasta, jonka mukaan mineraalivarat kuuluvat sille, joka varaa alueen ensimmäisenä itselleen. Ei ole oikein, että ylikansalliset kaivosfirmat voivat marssia paikallisten vastustuksen yli tai ohittaa demokraattisia päätöksentekoelimiä. Kuntien ja alkuperäiskansojen päätösvaltaa omiin alueisiinsa on lisättävä.

Karin mielestä kaivoshankkeet ovat aina riski lähialueen ympäristölle ja vesistölle.

- Malmien etsintä luonnonsuojelualueilta tulee yksiselitteisesti kieltää.