Ensi vuonna SuomiAreenan teemoina osaaminen ja innovaatiot - Pääyhteistyökumppanit julkaistiin tänään

Tänään julkaistiin ensi vuoden SuomiAreenan teemat ja pääyhteistyökumppanit. Teemana vuonna 2019 on tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot, ja pääyhteistyökumppaneita ovat Business Finland ja opettajien ammattijärjestö OAJ.

OAJ on ensimmäinen ammattijärjestö, joka on pääyhteistyökumppanina SuomiAreenassa.

- SuomiAreenan pääyhteistyökumppanuus on OAJ:lle hieno mahdollisuus nostaa kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun. On tärkeää keskustella laajasti siitä, miten parhaiten onnistumme kasvattamaan ja sivistämään tulevat polvet ja turvaamaan työelämässä olevien ihmisten osaamisen ja mahdollisuuden vastata tuleviin haasteisiin. Tähän SuomiAreena antaa erinomaisen mahdollisuuden sekä loistavat puitteet. Tulemme tuomaan Poriin koko hienon tutkimuspohjaisen kasvatus- ja koulutusalan, kertoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

Business Finland tarjoaa innovaatiorahoitusta, kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita. Se pitää SuomiAreenaa mahdollisuutena tuoda keskusteluun kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä aiheita.

– Business Finlandin tavoite on kehittää Suomesta maailman vetovoimaisinta ja kilpailukykyisintä innovaatioympäristöä, jossa yritysten on hyvä kasvaa, uudistua ja menestyä. Osallistuminen SuomiAreenalle antaa erinomaisen mahdollisuuden tuoda näitä teemoja esiin sekä keskustella ajankohtaisista uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista. SuomiAreena on yksi näkyvimpiä yhteiskunnallisen keskustelun foorumeita, ja tästä syystä halusimme olla mukana myös pääyhteistyökumppanina, sanoo tiedotteessa Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soini.

SuomiAreena järjestetään 14. kerran Porissa heinäkuussa 2019. Haku järjestäjäksi on käynnissä elokuun loppuun saakka.