Sinisten Simon Elo vaatii loppua äitien syrjinnälle työelämässä

- Siniset tahtoo päästä eroon äitien syrjinnästä työelämässä. Puolustamme perheiden ja naisten vapautta päättää omasta elämästään, tahtoivatpa he olla kotona tai työelämässä. Emme siksi kannata kiintiöitä emmekä valtion pakolla sanelemaa päivähoitomallia, mutta yhdenvertainen kohtelu on aidosti taattava jokaiselle työnhakijalle. Vain pätevyydellä on työnhaussa oltava väliä, Elo vaatii tiedotteessa.

-Media vaatii jatkuvasti meiltä poliitikoilta toimia tasa-arvon eteen. Ei ole kohtuutonta vaatia medialta tasa-arvoa työnhakijoidensa kohtelussa. Median onkin syytä ottaa hirsi pois omasta silmästään.

