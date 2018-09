Yön uutiskooste: EU:ssa pohditaan yhteisen rajavartioston perustamista, vihreiden kannatus laski jälleen

HS-gallup: SDP jatkaa paalupaikalla, vihreiden kannatus laski taas

SDP jatkaa suosituimpana puolueena, kertoo Helsingin Sanomien julkaisema gallup. Antti Rinteen johtaman oppositiopuolueen kannatus laski edellisestä mittauksesta 0,3 prosenttiyksikköä 21,4 prosenttiin.

SDP:n etumatka kokoomukseen säilyi suurin piirtein ennallaan, sillä kokoomuksen kannatus laski 0,5 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,7 prosenttia. Pääministeripuolue keskustan kannatus pysyi ennallaan 15,5 prosentissa.

Vihreiden alamäki jatkui, nyt puoluetta äänestäisi 12,9 prosenttia vastaajista. Laskua on 0,8 prosenttiyksikköä edellisestä kuukaudesta.

Perussuomalaiset oli gallupin suurin nousija, puolueen kannatus nousi 0,8 prosenttiyksikköä 8,7 prosenttiin.

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen haastateltiin yli 2 300 suomalaista.



Tiitinen: Kuuluisalla listalla ei ollut valtakunnan tason poliitikkojen nimiä

Kohua herättäneellä niin sanotulla Tiitisen listalla ei ollut ainoatakaan merkittävää henkilöä politiikan saralta. Näin sanoo suojelupoliisin entinen päällikkö Seppo Tiitinen juuri julkistetuissa muistelmissaan.

Vuonna 1990 suojelupoliisin päällikkönä toiminut Tiitinen ja silloinen presidentti Mauno Koivisto saivat käyttöönsä 18 suomalaista nimeä käsittävän listan, joka oli saatu Länsi-Saksan turvallisuuspalvelulta BND:ltä. Lista on luettelo tai vihjelista Itä-Saksan turvallisuusministeriön Stasin agentin kontakteista Helsingissä.

Tiitisen mukaan hänen on väitetty suojelleen toiminnallaan pitkäaikaista pääministeriä ja SDP:n puheenjohtajaa Kalevi Sorsaa. Muistelmissaan Tiitinen kuitenkin huomauttaa, että hän muistaisi melkoisella varmuudella, jos listalla olisi ollut Sorsan tai entisen presidentin Tarja Halosen kaltaisten valtakunnan tason poliitikkojen nimiä.



Syksyn ylioppilaskokeissa on tänään vuorossa vieraan kielen pitkä oppimäärä

Syksyn ylioppilaskokeet jatkuvat tänään vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeilla. Pitkän oppimäärän koe on mahdollista suorittaa englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän kielissä.

Keskiviikon jälkeen seuraava koepäivä on perjantai, jolloin pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Tämän viikon maanantaina käynnistyneisiin ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut tällä kertaa kaikkiaan yli 37 600 kokelasta. Määrä on noin 600 enemmän kuin viime vuoden syksyllä.

Yli 80 prosenttia syksyn kokelaista kirjoittaa yhden tai kaksi koetta.

Tämän vuoden syksyn ylioppilastutkinnon päättää 3. lokakuuta pidettävä saamen äidinkielen koe.



Joensuussa vaarallinen takaa-ajo - epäilty rattijuoppo ajoi vaarallisen kovaa ylinopeutta ja käytti vastaantulijoiden kaistaa

Joensuun keskustassa oli tiistaina illalla vaarallinen takaa-ajo, joka päättyi siihen, että epäilty rattijuoppo törmäsi kaiteeseen Kuopiontiellä. Poliisin mukaan miehen auto romuttui ajokelvottomaksi, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Poliisin mukaan tilanne sai alkunsa Niskakadulta, jossa autossa istunut sekavanoloinen keski-ikäinen mies ilmoitti poliisille olevansa päihtynyt. Mies myös lisäsi, ettei aio antautua poliisille. Mies lähti ajamaan poliisia pakoon Niskakadulta Ylä-Satamankadulle, Kirkkokadulta Siltakadulle ja Siltakadun kautta Kuopiontielle. Poliisin mukaan takaa-ajon aikana mies ajoi vaarallisen kovaa ylinopeutta ja käytti välillä vastaantulijoiden kaistaa.

Mies otettiin kiinni ja asiaa tutkitaan muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.



EU-johtajat pohtivat Salzburgissa yhteisen rajavartioston perustamista

EU-johtajat tapaavat tänään Itävallan Salzburgissa, jossa illallispöytään ladataan tuhti annos maahanmuuttoaiheita.

Komission viimeviikkoinen esitys yhteisen raja- ja merivartioston perustamisesta on ehtinyt jo kirvoittaa kritiikkiä. EU-johtajien odotetaan keskustelevan siitä, onko komission ehdotus 10 000 työntekijän rajavartiostosta hyvä idea.

EU-johtajien epävirallinen huippukokous alkaa tänään illallisella ja jatkuu huomenna. Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).



Ruotsin akatemian skandaalia puidaan oikeussalissa

Ruotsin akatemiaa ravistellut skandaali päätyy tänään pieneltä osin tuomioistuimen käsittelyyn. Akatemiasta sittemmin eronneen jäsenen aviomies on syytteessä kahdesta vuonna 2011 tehdystä raiskauksesta. Uhri oli molemmilla kerroilla sama henkilö.

Vyyhti alkoi purkautua viime vuoden marraskuussa, kun useat naiset kertoivat Dagens Nyheter -lehdessä joutuneensa niin kutsutun "kulttuuriprofiilin" seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Kohu johti lukuisiin eroihin akatemiasta sekä siihen, ettei akatemia valitse tänä vuonna kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajaa.

Sittemmin on paljastunut, että kyseessä on Jean-Claude Arnault – akatemiasta eronneen Katarina Frostensonin aviomies. Arnault on kiistänyt kaikki syytteet.

Kirjallisuuden vuoden 2018 Nobel-palkintoa ei peruttu kokonaan, vaan se myöntäminen lykättiin ensi vuoteen. Vuonna 2019 jaetaan siis kaksi kirjallisuuspalkintoa yhdellä kertaa.



Pelastakaa Lapset: Yli viittä miljoonaa jemeniläislasta uhkaa nälänhätä

Jemenissä jopa yli viittä miljoonaa lasta uhkaa nälänhätä sodan aiheuttaman ruoan ja polttoaineen hinnan nousun takia, varoittaa kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset.

Järjestön johtajan Helle Thorning-Schmidtin mukaan miljoonat lapset eivät tiedä, milloin he saavat seuraavan ateriansa. Hän kertoo, että vieraillessaan yhdessä sairaalassa Jemenin pohjoisosassa vauvat olivat liian heikkoja itkeäkseen. Heidän kehonsa olivat nälästä uupuneita, hän sanoo.

Thorning-Schmidtin mukaan sota uhkaa tappaa kokonaisen sukupolven jemeniläisiä lapsia, jotka kohtaavat monia uhkia pommeista nälkään ja sairauksiin kuten koleraan. (Lähde: AFP)



Puola haluaa Yhdysvaltojen joukot pysyvästi maahansa - Puola valmis maksamaan "Linnake Trumpista" ainakin kaksi miljardia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee vakavasti Yhdysvaltojen joukkojen sijoittamista Puolaan pysyvästi. Trump kertoi asiasta Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa.

Duda on luvannut maksaa Yhdysvalloille ainakin kaksi miljardia dollaria, jos Puolaan sijoitetaan pysyvästi Yhdysvaltojen tukikohta.

Trump sanoi, että jos Puola on valmis maksamaan, asiasta todellakin keskustellaan.

Puolan presidentin mukaan on valtava määrä perusteluita, joilla voidaan oikeuttaa Yhdysvaltojen läsnäolo alueella.

Duda vitsaili, että tukikohtaa voisi kutsua Linnake Trumpiksi. (Lähde: AFP)



Lisäajalla osunut Firmino nosti Liverpoolin takaisin juhlatunnelmiin

Roberto Firminon lisäajan maali nosti Liverpoolin takaisin juhlatunnelmiin jalkapallon Mestarien liigassa. Vaihdosta tullut Firmino hyödynsi pariisilaisen PSG:n pallonmenetyksen ja laukoi Liverpoolille 3–2-voittomaalin ottelun loppuhetkillä.

Liverpoolin kannattajien voitontoiveet ehtivät jo sammua, kun Ranskan MM-joukkueessa kesällä loistanut Kylian Mbappé tasoitti 2–2:een 83. minuutilla.

Kotijoukkue oli suuren osan ottelusta niskan päällä. Liverpoolin alkukausi Englannin Valioliigassa on ollut erinomainen, ja tiistai joukkue jatkoi tahtia Euroopan arvostetuimmassa seurajoukkuekilpailussa.

Kaksi maalia kuudessa minuutissa toivat Jürgen Kloppin suojateille vahvan aseman ottelussa. Daniel Sturridge puski Liverpoolille avausmaalin puolen tunnin pelin jälkeen, ja James Milner vei isännät 2–0-johtoon rangaistuspotkulla 36. minuutilla. Milnerin tapoihin ei kuulu epäonnistua pilkulta.



Lentopallomiehet kohtaavat Italian lisäksi Hollannin ja Venäjän

Venäjä täydentää miesten lentopallomaajoukkueen vastustajat perjantaina alkavassa MM-kisojen jatkolohkossa. Venäjän paikka Milanossa pelattavassa jatkolohkossa varmistui, kun se sijoittui kolmanneksi C-lohkossa. Venäjä hävisi lohkon päätösottelussa Serbialle 2–3.

Venäjän lisäksi Suomi kohtaa jatkopeleissä A-lohkon voittaneen Italian ja B-lohkossa toiseksi sijoittuneen Hollannin. Päävalmentaja Tuomas Sammelvuon luotsaama Suomi oli D-lohkon neljäs.

Perjantaina Suomi kohtaa Italian, lauantaina Hollannin ja sunnuntaina Venäjän.