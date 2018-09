Onko sinulla mainio sävelmuisti? - se voi olla hyvä juttu, jos opettelet vieraita kieliä

Tutkimuksessa selvisi, että oppijoiden välillä on paljon yksilöllistä vaihtelua siinä, kuinka he oppivat vieraan kielen äännejärjestelmän ja rakenteen.

Esimerkiksi vieraan kielen oppimisikäkään ei määritellyt oppimisen tasoa.

Ghaffarvand Mokari kiinnitti väitöstutkimuksessaan huomiota kognitiivisten kykyjen, kuten musikaalisuuden, rooliin vieraan kielen äänteiden oppimisessa. Hän havaitsi muun muassa, että henkilöillä, joilla on hyvä sävelmuisti, oli merkittävästi suurempi mahdollisuus onnistua vieraan kielen äänteiden oppimisessa kuin niillä, joilla sävelmuisti on heikompi, tiedotteessa kerrotaan.

Tutkimustulokset ovat apuna ennustettaessa vieraan kielen äänteiden oppimista. Ne antavat myös lisätietoa yksilöllisten erojen alkuperästä vieraiden kielten äänteiden oppimisessa, tiedotteessa todetaan.

Yleisen kielitieteen alaan kuuluva väitöskirja Second language vowel learning and the role of cognitive abilities: A case study of Azerbaijani learners of English tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa Joensuun kampuksella 28. syyskuuta kello 12.