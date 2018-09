Kuvat ja video: Revontulia? Tulipalo? Meteoriparvi? - Kari Kolan uusin valoteos on saanut joensuulaiset venyttelemään niskojaan jo testivaiheessa

- Tehoa käytetään puolet enemmän kuin mitä käytimme viime talvena Saana-tunturin valaisussa. Taivaalle heijastuvat valot toimivatkin festivaalin huomiomerkkinä. Niitä kohti suunnistamalla löytää varmasti perille, toteaa tapahtuman taiteellisena johtajana toimiva Kola tiedotteessa.

Valoja on testattu parina viime iltana, ja moni joensuulainen on ihmetellyt somessa, että mistä ihmeestä on kyse. Pimeydessä hohkava sininen valo ei siis ole mitään pahaenteistä, vaan taidetta.

Visual Festival -tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Mukana on kymmenen eri tekniikoin toteutettua teosta ja taiteilijoita eri puolilta Eurooppaa. Festivaalin valaistava alue on yli kaksi hehtaaria.

Visuaalista taidetta esille nostava festivaali huipentuu sunnuntai-iltana harmonikkataiteilija Kimmo Pohjosen esitykseen.

Perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina festivaaleja vietetään kello 17-23. Lisätietoja löytyy täältä.

Valokuvaaja Rami Saarikorpi julkaisi torstai-iltana videon, josta saa jo esimakua tulevasta.

Myös Botania julkaisi Facebook-sivuillaan nipunnäyttäviä kuvia tulevasta.

Juttua muokattu 20.9. kello 22.45: Lisätty Facebookvideo ja -kuvat.