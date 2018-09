Yön uutiskooste: Eduskunta äänestää ministeri Soinin luottamuksesta, myrsky tuo Suomeen ensin lämmintä ilmaa

Epäluottamusesityksen tekijöiden mielestä Soinin toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja Suomen ulkopoliittisen linjan.

Äänestys Soinin (kuvassa) luottamuksesta on ennakkoon ravistellut hallituspuolue kokoomuksen rivejä. Ainakin kaksi kokoomuksen kansanedustajaa näyttää irtautuvan Soinia tukevasta rintamasta iltapäivällä äänestyksessä.

Soinin luottamuksesta äänestetään kello 13 alkavassa istunnossa.

Neljän naisen syytteitä Tomi Metsäkedon törkeästä kunnianloukkausta käsitellään Helsingin käräjillä

Neljää naista syytetään laulaja Tomi Metsäketoon kohdistuneista törkeistä kunnianloukkauksista. STT:n tietojen mukaan epäillyt kunnianloukkaukset ovat tapahtuneet viime syksynä sosiaalisessa mediassa.

Metsäketo kertoi syksyllä Facebookissa tehneensä rikosilmoituksen liittyen hänestä käytyyn keskusteluun suljetussa Facebook-ryhmässä. Metsäkedon mukaan hänestä oli käyty ryhmässä ikävänsävyistä keskustelua.

MT: Ministeri Berner suunnitteli isoa postiuudistusta, mutta tuli eduskuntaryhmänsä tyrmäämäksi

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) oli tarkoitus esittää vielä tällä hallituskaudella suuria uudistuksia postipalveluihin, kertoo Maaseudun Tulevaisuus (MT).

Asiaa esiteltiin viime viikolla keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa, joka oli MT:n tietojen mukaan riitaisa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) asettui kokouksessa Bernerin tueksi. Asia päätettiin kuitenkin jättää pöydälle siksi aikaa, että mahdollisen uudistuksen vaikutuksia selvitetään.

Lehden keskustalaisen lähteen mukaan ministeri Berner muun muassa esitti, että kaikki Postin jakelutiedot avattaisiin julkisiksi siten, että käytännössä kaikki postinjakelu voitaisiin kilpailuttaa.

Abiturientit ahertavat tänään reaaliaineiden parissa

Syksyn ylioppilaskokeissa on tänään reaaliaineiden vuoro. Opiskelijoiden osaamista mitataan uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, yhteiskuntaopissa, kemiassa, maantieteessä ja terveystiedossa.

Loppuja reaaliaineita testataan ensi viikon perjantaina. Silloin vuorossa ovat psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia.

Maanantaina alkaneisiin ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut tällä kertaa kaikkiaan yli 37 600 kokelasta. Määrä on noin 600 enemmän kuin viime vuoden syksyllä.

Syysmyrsky tuo Suomeen ensin lämmintä ilmaa, huomenna viilenee selvästi

Tänään on vielä mahdollista nauttia lämpimästä säästä ennen syysmyrskyn saapumista. Ilmatieteen laitoksen mukaan syysmyrsky saapuu Suomeen huomenna.

Myrskyn vaikutuksesta Suomeen saapuu tänään etelästä ensin hyvin lämmintä ilmaa. Päivystävän meteorologin mukaan etenkin illalla ja lauantain vastaisena yönä sää voi tuntua erikoiselta, kun tuulisen syysyön lämpötilat ovat lähellä 20 astetta.

Myrskyn matalapaineen mukana saapuva kylmä rintama tuo kuitenkin huomenna Suomeen huomattavasti kylmempää ilmaa, ja päivälämpötilat jäävät alle 15 asteen.

Ensi viikon alussa sää viilenee entisestään, ja pohjoisessa on luvassa paikoin yöpakkasia.

Ruotsissa lukio-opiskelija vangittiin epäiltynä opettajansa raiskauksesta

Ruotsissa 20-vuotias lukio-opiskelija on vangittu epäiltynä opettajansa raiskauksesta. Poliisin mukaan epäilty raiskaus tapahtui Smoolannissa sijaitsevan koulun tiloissa viime perjantaina. Epäilty mies on kiistänyt teon.

Aftonbladetin mukaan epäilty on poliisin tuttu. Hän on aiemmin ollut osallisena muun muassa huumerikoksissa. Lehden mukaan oppilas ja 30-vuotias naisopettaja olivat lähettäneet toisilleen tekstiviestejä ennen epäiltyä raiskausta.

Opettaja kirjoitti tapahtuneesta ensin sosiaalisessa mediassa. Hän on palannut töihin ja sanoo pyrkivänsä jatkamaan normaalia elämää. (Lähde: TT)

Ampuja surmasi ainakin kolme Harfordissa Marylandissa - kuoli itse sairaalassa

Ainakin neljä ihmistä kuoli eilen ampumisessa Harfordissa Yhdysvaltain Marylandin osavaltiossa, kertoi Harfordin sheriffin virasto. Yksi kuolleista on epäilty tekijä.

Ampuminen tapahtui Rite Aid -yrityksen jakelupisteessä. Viranomaiset vahvistivat myöhemmin, että teosta epäilty 26-vuotias nainen oli töissä jakelupisteessä.

Poliisi ei ampunut yhtäkään laukausta, sheriffi sanoi tiedotustilaisuudessa. Ampujan motiivi ei ole tiedossa.

Australian mansikkakriisi laajeni: myös mangosta löytyi neula

Australiaa ravisuttava mansikkakriisi on laajentunut, kertoo uutiskanava CNN. Poliisin mukaan myös kaupasta ostetusta mangosta on löytynyt neula.

Vähittäiskauppaketju Woolworths on vetänyt väliaikaisesti ompeluneulat pois myynnistä sen jälkeen kun neuloja on löytynyt kaupoissa myytävistä mansikoista. Toistaiseksi ainakin sata tapausta on tullut ilmi.

Neuloja löytyi mansikoista ensin Queenslandissa, mutta sen jälkeen tapauksia on ilmennyt maan kaikissa osavaltioissa. CNN:n mukaan neuloja on löytynyt myös yhdestä banaanista ja yhdestä omenasta.

Maan hallitus on ilmoittanut, että enimmäisrangaistus tällaisesta teosta korotetaan 15 vuodeksi vankeutta.

Outo fossiililöydös paljastui maailman ensimmäiseksi tiedetyksi eläimeksi

Tutkijat ovat löytäneet jäänteitä maailman ensimmäisestä tiedetystä eläimestä. Kyseessä on liki 560 miljoonaa vuotta vanha ovaalin muotoinen, suurta lehteä muistuttava fossiili.

Venäjällä sijaitsevasta kalliosta irrotettu fossiili oli niin hyvin säilynyt, että siitä löytyi rasvamolekyylejä. Tutkijoiden mukaan fossiilista löytynyt rasva vahvistaa, että kyse on eläimestä.

Tutkijaryhmä raportoi löydöksestä Science-lehdessä.

Löydös tunnetaan Dickinsonia-nimisenä eliönä, joista on löytynyt tuhansia fossiileita viime vuosikymmenien aikana. Tähän asti eriskummallisen fossiilin luokittelusta ei ole ollut selvyyttä, ja tutkijat ovat kiistelleet asiasta pitkään. (Lähde: AFP)

Suomi kohtaa MM-lentopallossa kisaisäntä Italian

Suomi kohtaa tänään lentopallon miesten MM-kisojen jatkolohkossa Italian. Milanossa pelattava E-lohkon peli on Suomen avausottelu jatkolohkossa.

Toisena MM-järjestäjämaana toimiva Italia voitti A-alkulohkossa kaikki viisi otteluaan ja lähtee jatkolohkoon kärkipaikalta. Suomi voitti D-alkulohkossa viidestä ottelustaan kaksi ja on neljän joukkueen E-lohkossa viimeisellä sijalla.

Italia–Suomi-ottelu alkaa Milanossa Suomen aikaa kello 22.15.