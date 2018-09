Laulaja Tomi Metsäketo: Töistäni 90 prosenttia peruuntui halventavan nettikirjoittelun takia – kaikki syytetyt kiistävät loukanneensa Metsäkedon kunniaa Helsingin käräjillä käytävässä oikeudenkäynnissä

Viime marraskuusta tähän päivään noin 90 prosenttia Tomi Metsäkedon töistä peruuntui nettikirjoittelun ja häirintäsyytösten takia, kertoi laulaja itse tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

– Yleisellä tasolla olen laskenut, että olen menettänyt varmaan noin 80 000 euroa kirjoittelusta syntyneestä harmista. Se on myös aiheuttanut kovasti kärsimystä itselle ja läheisille. Olen kokenut tämän surullisena ja painostavana. Sosiaalisen median voima on lähtenyt aivan käsistä. Ihmiset eivät tunnu pysyvän perässä siinä, Metsäketo sanoi.

Metsäketoa leimattiin syyttäjän mukaan valheellisesti tai muuten halventavasti muun muassa ahdistelijaksi ja raiskaajaksi syksyllä 2017 Facebookin CIA Naisten Olohuone -ryhmässä. Syyttäjän mukaan Facebook-ryhmässä on ollut julkaisuhetkellä 54 000 jäsentä.

Osassa mediaakin esillä olleet häirintäsyytökset johtivat siihen, että Metsäketo poistettiin viime syksynä Tähdet, tähdet-ohjelmasta. Hän sai myös potkut Mamma Mia -musikaalista.

Syytteessä törkeästä kunnianloukkauksesta on käräjillä kaikkiaan neljä nettikirjoitteluun osallistunutta naista. Yksi vastaajista on syytteessä siitä, että olisi esittänyt väitteitä Twitterissä.

– Väite siitä, että olen raiskannut naisia, ei ehdottomasti pidä paikkaansa. Syytös oikeasta rikoksesta, raiskauksesta, on erittäin loukkaava. Täällä mainitaan, että minä olisin sarja-ahdistelija, jonka uhreina on monia naisia ja jopa alaikäisiä. Se ei pidä paikkaansa millään, Metsäketo sanoi oikeudessa.

Hän kertoi myös, että sai poliisilta paperin, joka todistaa, ettei hän ole syyllistynyt rikoksiin.

Syytetyt kiistävät rikokset

Naiset kiistävät syytteen. He sanovat, etteivät ole levittäneet ainakaan tietoisesti valheellista tietoa Metsäkedosta eikä tarkoitus ole ollut halventaa tätä. Syytetyt perustelevat näkemystään sillä, että muun muassa Facebook-ryhmässä ja mediassa oli esitetty väitteitä Metsäkedon käytöksestä.

Osa syytetyistä toteaa, että heillä on ollut vähintäänkin perusteltu syy olettaa, että Metsäketo olisi käyttäytynyt kuten he kommenteissaan esittivät, koska tällaisia väitteitä oli esitetty jo aiemmin. Yksi syytetyistä totesi, että kirjoitti vain, että raiskauksesta on puhuttu eikä ottanut kantaa väitteen todenperäisyyteen.

– Halusin ottaa kantaa väitetyn teon vähättelyyn keskustelussa ja tuoda ilmi niitä väitteitä, joita oli keskustelussa jo aikaisemmin mainittu, hän sanoi.

Hän kertoi saaneensa käsityksen, että väitteet pitäisivät paikkansa luettuaan Facebook-viestejä ja uutisia Metsäkedosta.

– Minulla ei ollut aihetta epäillä väitteiden paikkansapitävyyttä, naiset kertoivat asioita omilla nimillään ja tarinat olivat yksityiskohtaisia, hän sanoi.

Toisen syytetyn mukaan hän ei edes väittänyt Metsäketoa raiskaajaksi.

– Metsäketo ja kaltaisensa ahdistelijat, raiskaajat jne, ovat itse tehneet tekonsa. Ilman muuta teot pitää julkistaa. Ihmetyttää nämä puolustelijat, hän muun muassa totesi Twitterissä.

Kyse oli hänen mukaansa siitä, että hän viittasi yleisesti käynnissä olleeseen me too -keskusteluun, eikä tarkoitus ollut loukata Metsäketoa.

Eräs syytetyistä taas syytti Metsäketoa naisen lyömisestä ja häiriköinnistä ja nimitti laulajaa muun muassa sovinistiksi. Hän kertoi perustaneensa tietonsa ystävältään kuulemaansa ja mediasta lukemaansa. Hän kertoi seisovansa edelleen kirjoituksensa takana.

Neljäs syytetty oli myös julkaissut raiskauspuheita. Hän totesi, että hänellä ei ollut mitään syytä epäillä etteivät väitteet olisi olleet totta, koska naiset puhuivat Facebookissa omalla nimellään.

– Viesti oli tarkoitettu edelliselle kirjoittajalle, joka puolusti miehiä, jotka tekevät pahaa naiselle, syytetty totesi.

"Näyttää olevan suoranaista lynkkausta"

Syyttäjä Juho-Mikko Hämäläinen totesi, ettei muiden kirjoitusten perusteella voi kirjoittaa mitä tahansa.

– Näyttää olevan suoranaista lynkkausta. Tämä on jonkinnäköinen joukkoreaktio, ja iso kysymys on se, oikeuttaako se kirjoittamaan mitä sylki suuhun tuo. Jokainen vastaa omista tekemisistään. Jos muutkin, miksen minäkin on tietysti yksi argumentti, mutta ei sillä pitkälle pötkitä, Hämäläinen sanoi.

Muun muassa MV-julkaisua koskevassa oikeusjutussa syyttäjänä ollut Hämäläinen luonnehti oikeusjuttua merkittäväksi.

– Tämäntyyppisissä jutuissa haetaan tuomioistuinratkaisuilla rajaa sille, missä kulkee sananvapauden ja yksityisyyden suojan suhde, Hämäläinen sanoi.

Metsäkedon asianajajan mukaan viesteistä ei mitenkään selviä, että Metsäketoa kohtaan esitetyt väitteet olisivat totta.

– Ja miten se oikeuttaa sanomaan Metsäketoa raiskaajaksi, ei kenestäkään saa sanoa niin, asianajaja Kari Karjalainen jyrisi.