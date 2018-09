Kaksi otettu kiinni ja seitsemää kuultu liittyen operaatioon Varsinais-Suomessa – poliisi tutkii törkeästä rahanpesusta epäillyn yrityksen tiloja Turun saaristossa

Kaksi ihmistä on otettu kiinni ja seitsemää kuultu liittyen talousrikostutkintaan Varsinais-Suomessa, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Kotietsinnät, kuulustelut ja kiinniotot liittyvät yhdessä Verohallinnon kanssa tehtävään talousrikostutkintaan, jossa suomalaisessa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä. Lisäksi yhtiön epäillään käyttäneen toiminnassaan pimeää työvoimaa.

Kotietsintöjen kohteita on poliisin mukaan noin kymmenen. Kuulustelluissa on useamman kuin yhden maan kansalaisia, kertoo rikostarkastaja Markku Ranta-aho KRP:stä.

– Kotietsinnät ovat tavallinen osa talousrikostutkintaa. Virka-apua on tarvittu kohteiden merellisen sijainnin ja lukumäärän vuoksi. Kaikki on sujunut suunnitelmien mukaan ja rauhallisesti. Olemme takavarikoineet sellaista materiaalia, jota tavallisestikin talousrikostutkinnan kotietsinnöillä otetaan haltuun, Ranta-aho sanoo.

Etsintöjä on tehty Turun saaristossa, mutta poliisi ei ole kertonut tarkempaa sijaintia eikä kertonut, mistä yrityksestä on kyse.

– En pysty millään tavalla vahvistamaan. Operaatio jatkuu edelleen ja todennäköisesti jatkuu huomennakin, rikostarkastaja Ranta-aho kertoi aiemmin STT:lle.

Paraisilla Ybbersnäsissä sijaitsevan Airiston Helmi Oy:n kiinteistön edestä on kuitenkin lähtenyt ja sinne palannut runsaasti poliisin autoja, kertoo paikalla oleva STT:n kuvaaja. Operaatio oli kuvaajan mukaan yhä käynnissä hieman ennen viittä iltapäivällä Ybbersnäsintien päädyssä, jossa on Airiston Helmi Oy:n kiinteistö.

Airiston Helmi on venäläistaustainen yhtiö, jolla on kiinteistöjä Turun saaristossa.

Poliisin tiesulku oli Torpparintien kohdalla. Paikalta on muun muassa ajanut pois harmaa pakettiauto, jonka kyydissä näkyi ihmisiä kommandopipot päässä. Sininen pakettiauto tuli paikalle.

Airiston Helmen lähellä asuva mies kertoi Åbo Underrättelser -lehdelle, että poliisi oli pysäyttänyt hänet aamupäivällä. Miehen mukaan poliiseilla oli kommandopipot ja rynnäkkökiväärit.

"Epäiltyjä on useita"

Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua ja törkeää veropetosta.

– Kotietsintöjä on tehty kohteena olevan yrityksen tiloissa. Saaristossa ja mantereella olevia yrityksen tiloja tutkitaan, Ranta-aho kertoi aiemmin.

Alueelle on määrätty lentokielto, josta saa hieman vihiä siitä, missä päin etsintöjä tehdään. Lentokieltoalueen itäraja alkaa noin Paraisten kohdalta ja jatkuu länteen noin Korppoon keskustaan asti, kerrotaan Turun lennonjohdosta.

Alueen pohjoisraja kulkee hieman Paraisten pohjoispuolella ja eteläraja Korppoo–Nauvo-linjan eteläpuolella. Karkeasti arvioituna alue on kooltaan noin 20 x 30 kilometriä.

KRP tekee esitutkintaa Verohallinnon kanssa. Aiemmin KRP on kertonut, että tutkinnan kohteena oleva osakeyhtiö on rekisteröity Suomeen, mutta sen omistus on toisessa EU-maassa.

Etsintöjä tehdään noin kymmeneen kohteeseen. Etsinnässä on yhtiöön liiketoimintaan liittyvää tietoa ja todistusaineistoa, kuten kirjanpitoa ja muita asiakirjoja.

Operaatiossa mukana sata ihmistä

KRP on saanut kotietsintöihin tukea muun muassa Lounais-Suomen poliisilaitokselta ja Rajavartiolaitokselta. Kaikkiaan operaatiossa on mukana arviolta 100 ihmistä.

– Täytyy myöntää, että harvoin poliisi tekee näin isoa operaatiota, Ranta-aho sanoo.

– Tämä on hyvin hankala ja haastava kohde meille, koska kohde on hajallaan saaristossa. Sen takia olemme pyytäneet virka-apua.

Operaatiossa on käytetty apuna Merivartioston aluskalustoa.

– On myös pientä lentotoimintaa. Meillä on pari kertaa ollut kopteri ilmassa, pitää saada siirrettyä porukkaa paikasta toiseen.