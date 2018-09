Turun saariston suuren poliisioperaation jäljet johtavat venäläistaustaiseen yhtiöön

Jäljet johtavat kuitenkin venäläistaustaiseen Airiston Helmi Oy:hyn, jonka Paraisilla Ybbersnäsissä sijaitsevalle kiinteistölle suhasi paikalla olleen STT:n valokuvaajan mukaan lauantaina poliisin autoja sisään ja ulos. Yhtiön päätoimiala on julkisten rekisteritietojen mukaan kiinteistöhallinto ja sillä on useita kiinteistöjä Turun saaristossa.

KRP:n lauantaiaamuna alkaneen jättioperaation vuoksi Turun saaristoon määrättiin alustavasti maanantaihin kestävä lentokielto, jonka pohjoisraja kulkee hieman Paraisten pohjoispuolella ja eteläraja Korppoo–Nauvo-linjan eteläpuolella. Karkeasti arvioituna alue on kooltaan noin 20 kertaa 30 kilometriä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Iltapäivällä poliisi kertoi ottaneensa kiinni kaksi yhtiössä toiminutta henkilöä sekä kuulustelleensa viittä muuta. Operaatio jatkuu ainakin sunnuntaihin. Poliisilta ei herunut tarkempia tietoja epäillyistä tai siitä, missä etsintöjä tarkalleen tehtiin.

Kohteena oli kuitenkin noin kymmenen osakeyhtiön kiinteistöä ja kiinniottojen lisäksi takavarikoitiin ainakin asiakirjoja sekä muistitikkuja- ja levyjä. Sen KRP on vahvistanut, että osakeyhtiö on rekisteröity Suomeen, mutta sen omistus on toisessa EU-maassa. Kuulustelluissa on useamman kuin yhden maan kansalaisia.

Airiston Helmen saariostot ovat herättäneet huomiota jo vuosia sitten, koska sen ostamia saaria sijaitsee Suomen puolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta keskeisten vesiväylien varrella, kertoi Iltalehti vuonna 2015.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) avustaja Petteri Leino kertoi STT:lle lauantaina, ettei puolustusministeri kommentoi maakauppa-asioita viikonloppuna, ja että kaikesta Airiston Helmeen liittyvästä tiedottamisesta vastaa KRP.

STT myös tavoitteli tuloksetta Airiston Helmen hallituksen jäsentä, varajäsentä ja tilintarkastajaa.



Operaation osallistui KRP:n lisäksi Lounais-Suomen poliisi ja Rajavartiolaitoksen merivartiosto. Merivartiostoa tarvittiin ainakin kuljettamaan poliiseja saariin, jossa etsintöjä tehtiin. Myös Puolustusvoimat antoi virka-apua, vahvisti viestintäjohtaja Sami Nurmi STT:lle.

Helsingin Sanomat kertoi kuitenkin lauantai-iltana nimettömään sotilaslähteeseen viitaten, ettei kyse olisi vain virka-avusta, vaan Puolustusvoimat ja Supo ovat tarkkailleet Airiston Helmeä jo vuosia. Lehden haastatteleman Puolustusvoimien upseerin mukaan ”ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”.

Viestintäjohtaja Nurmi kiisti Puolustusvoimien seurannan Helsingin Sanomille. STT:lle Nurmi vastasi kysymykseen seurannasta toistamalla Puolustusvoimien antaneen virka-apua.

Kaikkiaan operaatiossa oli lauantaina mukana arviolta 100 ihmistä. Rikostarkastaja Markku Ranta-ahon mukaan epäillyissä rikoksissa on kyse verojen laiminlyönnistä muun muassa palkanmaksussa. Päänimike on törkeä rahanpesu ja yrityksen toiminnassa epäillään myös törkeää kirjanpitorikosta ja törkeää veropetosta.

Ihmiskauppaa ei Ranta-ahon mukaan epäillä. KRP tekee esitutkintaa Verohallinnon kanssa.

– Täytyy myöntää, että harvoin poliisi tekee näin isoa operaatiota, Ranta-aho sanoi.