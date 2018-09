Poliisi varoittaa kiristysviesteistä, jotka lukitsevat tietokoneen – "Nousussa oleva ilmiö"

Poliisi muistuttaa, että haittaohjelmien estämiseksi on tärkeää pitää tietokoneen käyttöjärjestelmä ja virustorjunta ajan tasalla. LEHTIKUVA / AKU HÄYRYNEN

Eri puolilla Suomea on viime viikkoina tullut ilmi tapauksia, joissa haittaohjelma on lukinnut tietokoneen ja käyttäjältä on yritetty kiristää rahaa lukituksen purkamiseksi.