Poliisi esittää vangittaviksi kahta Airiston Helmeen kytkeytyvää miestä – epäillään törkeästä rahanpesusta

Poliisi esittää vangittavaksi Airiston Helmen entistä hallituksen jäsentä ja toista firmaan kytkeytyvää miestä. Toinen on poliisin mukaan Venäjän ja toinen Viron kansalainen. Venäläinen oli ilmoitettu kaupparekisteriin yhtiön varsinaiseksi hallituksen jäseneksi vuosina 2013–2016.

Miehiä vaaditaan vangittavaksi epäiltynä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta. Käräjäoikeudesta saatujen tietojen mukaan ainakin törkeän rahanpesun epäillään tapahtuneen Paraisilla vuonna 2007.

Poliisi teki viikonloppuna Turun saaristossa etsintöjä 17 kohteessa lukuisten poliisien ja muiden viranomaisten voimin. KRP:n noin sadan työntekijän lisäksi operaatioon osallistui noin 300 henkilöä muista viranomaisorganisaatioista.

Laajat kotietsinnät saatiin päätökseen eilisiltana. Kaikki etsinnät tehtiin poliisin mukaan epäiltynä olevan suomalaisen osakeyhtiön kiinteistöihin.

– Kohteista takavarikoitiin muun muassa asiakirjoja ja tallennusvälineitä niin paljon, että niiden läpikäyminen ja tutkiminen kestävät pitkään, luultavasti vähintään ensi kevään, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Tas kila.

Silminnäkijähavaintojen mukaan ainakin osa etsinnöistä tehtiin kiinteistöihin, jotka omistaa Airiston Helmi -niminen yhtiö. Toinen vangittavaksi esitetyistä miehistä on toiminut yhtiön hallituksessa ja toisella taas on puhelinliittymä, joka on yhtiön nimissä.

Kotietsinnät ja kiinniotot liittyvät yhdessä Verohallinnon kanssa tehtävään talousrikostutkintaan, jonka esiselvitysvaihe alkoi puoli vuotta sitten. Tutkintapyynnön KRP sai verottajalta elokuun 2018 lopulla.

Suomalaisessa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.

Poliisi kertoi puoliltapäivin, että epäiltynä on kuultu neljää miestä ja kolmea naista.