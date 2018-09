Yön uutiskooste: Trump kehui Kim Jong-unia ja odottaa uutta tapaamista, Uuden lastensairaalan päivystys alkaa tänään

Kahta esitetään tänään vangittavaksi Airiston Helmen jutussa

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsitellään iltapäivällä kahden Airiston Helmi -juttuun liittyvän miehen vangitsemista. Keskusrikospoliisi vaatii heitä vangittavaksi epäiltyinä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta.

Epäillyt otettiin kiinni viikonloppuna poliisin laajan, Turun saaristossa tekemän operaation yhteydessä. Toinen heistä on Viron ja toinen Venäjän kansalainen. Poliisin mukaan he ovat tutkinnan kohteena olevan yrityksen työntekijöitä.



Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu Kesärantaan Kaikkosen kutsumana

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kello 17 Kesärannassa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen vahvisti STT:lle myöhään eilen, että hän oli kutsunut ryhmän koolle pääministerin virka-asuntoon.

Iltalehden mukaan pikavauhtia koolle kutsutussa tapaamisessa puidaan muun muassa hallitusyhteistyötä. Iltalehti luonnehti tapaamista hätäkokoukseksi.

Kaikkonen ei kommentoinut STT:lle illalla kokouksen sisältöä.

Hallituskumppanien keskustan ja kokoomuksen välit kiristyivät sen jälkeen kun eduskunnassa äänestettiin viime perjantaina ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuksesta.



Keskisuomalainen: Touko Aallolle määrätty sairauslomaa lokakuun puoliväliin

Vihreiden puheenjohtajalle Touko Aallolle määrätty sairausloma kestää 14. lokakuuta saakka, kirjoittaa Keskisuomalainen. Lehti sai tiedon sairausloman pituudesta eduskunnasta maanantaina. Aalto itse ei ole kommentoinut lehdelle sairauslomansa pituutta eikä sitä, onko hän palaamassa töihin lokakuun puolivälissä.

Aalto ilmoitti toissa viikolla jäävänsä lääkärin määräämälle sairauslomalle uupumuksen vuoksi. Vihreistä kerrottiin tuolloin, että Aalto ilmoittaa myöhemmin paluustaan töihin syysistuntokauden aikana.

Eduskunnan vastaava työterveyslääkäri sanoo lehden haastattelussa, että uupumuksesta kärsivän toipuminen työkuntoon voi kestää kuukausia.



Yo-kirjoituksissa tänään vuorossa äidinkielen kirjoitustaidon koe

Syksyn ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään äidinkielen kirjoitustaidon kokeella. Abiturientit kirjoittavat sen joko suomeksi tai ruotsiksi.

Lisäksi kokelaat suorittavat kokeen suomesta tai ruotsista toisena kielenä.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut tällä kertaa yli 37 600 kokelasta. Määrä on noin 600 suurempi kuin viime vuoden syksyllä.



Uuden lastensairaalan päivystys aukeaa tänään

Helsingissä aukeaa tänään Uuden lastensairaalan päivystys. Samalla päivystys päättyy Lastenklinikalla.

Uuden lastensairaalan päivystys on avoinna ympäri vuorokauden, ja siellä hoidetaan 0–15-vuotiaita potilaita kaikilta erikoisaloilta.

Tänään sairaalaan muuttavat myös leikkaus- ja anestesiaosasto sekä lasten teho-osasto.

Lastenklinikan viimeiset potilaat siirretään Uuteen lastensairaalaan keskiviikkona.

Potilaille Uusi lastensairaala aukesi jo maanantaina 17. syyskuuta. Toiminnassa on jo ollut muun muassa kolme vuodeosastoa, päiväsairaala ja lastentautien vastaanotot.



Ruotsin valtiopäivät äänestää Löfvenin luottamuksesta - hallitusratkaisu täysin levällään

Yritykset muodostaa Ruotsiin uusi hallitus pääsevät tänään alkamaan, kun valtiopäivät äänestää istuvan pääministeri Stefan Löfvenin luottamuksesta. Löfvenin odotetaan häviävän äänestyksen porvariblokin ja ruotsidemokraattien äänin, mutta jatkavan toimitusministeristön vetäjänä kunnes uusi hallitus on muodostettu.

Eilen edustajat valitsivat valtiopäivien puhemieheksi maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénin. Muut paikat menivät sosiaalidemokraateille, vasemmistopuolueelle ja keskustalle. Ruotsidemokraatit syrjäytettiin puhemiehistöstä kokonaan.



Venäjän oppositiojohtaja Navalnyille 20 päivän vankeusrangaistus

Venäjällä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on tuomittu 20 päiväksi vankilaan Kremlin vastaisen mielenosoituksen järjestämisestä. Asiasta kertoo Navalnyin edustaja Twitterissä.

Ennen uutta tuomiota Navalnyi oli ollut kuukauden vankilassa luvattoman mielenosoituksen järjestämisestä. Oppositiojohtaja päästettiin maanantaina jo kertaalleen vapaaksi, mutta hänet vangittiin heti uudelleen.

Uusi vankeusrangaistus liittyy eläkeiän nostoa koskevaan mielenilmaukseen, jonka Navalnyi oli kutsunut koolle syyskuun 9. päiväksi. Hallitus suunnittelee nostavansa naisten eläkeiän 60:een ja miesten 65 vuoteen. (Lähde: AFP)



Trump odottaa tapaavansa Kimin pian uudelleen - kehui Pohjois-Korean johtajaa "loistavaksi"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump odottaa tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin pian uudelleen. Trump kehui YK:n yleiskokouksessa Kimiä "loistavaksi", kun vielä vuotta aiemmin samalla foorumilla hän mitätöi Pohjois-Korean johtajaa ja uhkasi tuhota maan kokonaan.

Trumpin mielestä tilanne on vuoden aikana muuttunut parempaan suuntaan. Hän ennakoi, että uudesta huipputapaamisesta maiden välillä tiedotetaan lähiaikoina. Tapaamispaikka on yhä auki.

Trump ja Kim tapasivat Singaporessa kesäkuussa. Kim on sittemmin lähettänyt Trumpille kirjeen, jossa hän ehdotti uutta tapaamista. (Lähde: AFP)



Yhdysvallat lupaa apua Bangladeshiin paenneille rohingya-pakolaisille

Yhdysvallat sanoo löytäneensä todisteita Myanmarin armeijan systemaattisesta väkivallasta rohingya-vähemmistöä kohtaan. Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi raporttinsa samaan aikaan kun maa ilmoitti YK:ssa tukevansa Bangladeshiin paenneita rohingya-pakolaisia 185 miljoonan dollarin apupaketilla.

Yhdysvaltain ulkoministeriön raportti vastaa ihmisoikeusjärjestöjen aiempia selvityksiä, mutta Yhdysvallat ei käytä termejä kansanmurha tai etninen puhdistus. Yhdysvaltain selvitys perustuu huhtikuussa yli tuhannelle rohingyalle tehtyihin haastatteluihin Bangladeshissa.

YK on kutsunut Myanmarin armeijan toimia etniseksi puhdistukseksi, ja YK:n alainen selvitysryhmä on vaatinut maan sotilasjohtoa syytteeseen rohingya-muslimien kansanmurhasta. Myanmar on kiistänyt syytteet. (Lähde: AFP)