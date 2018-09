Prokuristia kuultu epäiltynä Airiston Helmi -tutkinnassa – toiminut useiden yhtiöiden nimenkirjoittajana

Keskusrikospoliisi on kuulustellut epäiltynä Turun saariston jättioperaatioon liittyvän yhtiön prokuristia, vahvistaa tutkinnanjohtaja Tomi Taskila. Prokuristi tarkoittaa henkilöä, jolla on nimenkirjoitusoikeus, eli hän voi esimerkiksi allekirjoittaa sopimuksia.

Poliisi tutki Airiston Helmi -yhtiön omistamia tiloja viikonloppuna ja vaatii vangittavaksi törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta yhtiön venäläistä hallituksen ex-jäsentä ja virolaista miestä, joka puhelinliittymän omistuksen perusteella liittyy yhtiöön.

Kaupparekisterin perusteella Airiston Helmen prokuristina on viimeksi toiminut nainen, joka on myös ollut aiemmin yhtiön hallituksen varajäsenenä. Sama nainen on ollut prokurististina myös Airiston Helmi -yhtiön tytäryhtiössä ja useissa muissa yhtiöissä. Tutkinta koskee tällä hetkellä vain kahta yhtiötä.

Myös venäläisellä vangittavaksi vaaditulla on ollut yhtiökokouspöytäkirjojen mukaan yhtiön nimenkirjoitusoikeus.

Nimenkirjoittajan todelliset tiedot kiinnostavat

Ottamatta kantaa Turun tapaukseen Taskila suostuu kertomaan prokuristien eli nimenkirjoittajien roolien selvittelystä yleisemmin. Käytännössä kyse on hänen mukaansa useimmiten sen selvittämisestä, kuinka paljon henkilö ylipäätään on tiennyt yhtiön varsinaisesta päätöksenteosta tai toiminnasta.

– Kun yleisesti puhutaan, niin prokuristithan saattavat olla tietoisia joistakin asioista. Yleensähän he hoitavat kirjanpitoa ja juoksevia asioita ja antavat veroilmoituksia, Taskila kuvailee.

Poliisi on kertonut, että tutkinta ulottuu Airiston Helmen lisäksi myös toiseen sen kyljessä olevaan yhtiöön, mistä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. STT:lle tutkinnanjohtaja Taskila kertoo, että rahanpesuepäilyt eivät ainakaan toistaiseksi ole näillä näkymin laajentumassa muihin yhtiöihin.

Poliisi on kuullut epäiltyinä yhteensä neljää miestä ja kolmea naista.