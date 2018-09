Yön uutiskooste: Tuhannet vailla sähköä länsirannikolla, Obama pistäytyy tänään Helsingissä

Tuhannet ovat vailla sähköä länsirannikolla

Myrsky on katkonut puita ja aiheuttanut sähkökatkoja länsirannikolla. Tuhannet ihmiset Porissa ja monissa muissa länsirannikon kunnissa ovat vailla sähköä.

Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan Porissa oli edellisen vuorokauden aikana noin 60 puiden kaatumisiin liittyvää tehtävää. Muutamia puita oli kaatunut talojen päälle, mutta ne eivät aiheuttaneet suurempia omaisuusvahinkoja.

Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttömiä kotitalouksia oli puoli neljän aikaan yöllä yli 14 000. Eniten sähköttömiä asiakkaita oli länsirannikolla Porissa, Eurajoella, Kristiinankaupungissa ja Merikarvialla.

Sähkökatkoista kuitenkin kärsitään laajasti myös Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Myös esimerkiksi Kouvolassa sadat asiakkaat ovat vailla sähköä.



Roosa nauha -keräyksellä kootaan taas varoja syöpätutkimukseen

Tänään alkaa jokavuotinen Roosa nauha -keräys suomalaisen syöpätutkimuksen hyväksi. Keräystavoitteena on kaksi miljoonaa euroa.

Kohta alkava lokakuu on kansainvälinen rintasyöpätietoisuuden kuukausi. Roosa silkkinauha on tuolloin rintasyövän vastaisen taistelun symboli eri puolilla maailmaa.

Rintasyöpä on jo pitkään ollut suomalaisten naisten yleisin syöpä. Vuosittain siihen sairastuu noin 5 000 naista.



Syksyn ylioppilaskirjoituksissa vuorossa toinen kotimainen kieli

Syksyn ylioppilaskirjoitukset jatkuvat tänään toisen kotimaisen kielen kokeella.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut tällä kertaa yli 37 600 kokelasta. Määrä on noin 600 suurempi kuin viime vuoden syksyllä.Perjantaina ovat vuorossa psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia. Maanantaina on puolestaan vuorossa matematiikan pitkä ja lyhyt oppimäärä.

Matematiikan koe on ainoa, jonka kokelaat tekevät paperille.

Tämän syksyn kirjoitukset päättää saamen koe keskiviikkona 3. lokakuuta.



Soini varoittaa YK:ssa Trumpin puheista: Isoja asioita tapahtuu nyt maailmassa, tykättiin siitä tai ei

Ulkoministeri Timo Soini on huolissaan Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteista. YK:n yleiskokouksessa pitämässään lehdistötilaisuudessa Soini varoittaa, että mikäli suhteet vielä huononevat, se voi olla EU:lle vahingollista.

Soinin mukaan isoja muutoksia tapahtuu nyt maailmalla, tykättiin tai ei. Soini viittaa tällä Trumpin puheisiin ja sulkeutuneeseen politiikkaan YK:n kokouspaikalla.

Soini sanoo, että transatlanttinen suhde on saatava EU:n ja USA:n välillä mahdollisimman tiiviiksi. Hänen mukaansa sen hapertuminen olisi vahingollista. Se vavisuttaisi EU:ta oikein kunnolla, sitä päivää en toivoisi näkeväni, Soini sanoo.



Trump: Pitäisin mielelläni apulaisoikeusministeri Rosensteinin tehtävässään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei mielellään erottaisi apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinia. Rosensteinin pestin on arveltu olevan uhattuna.

Trumpin on tarkoitus tavata Rosenstein torstaina Yhdysvaltain aikaa. Trump kuitenkin sanoi keskiviikkona pitämässään lehdistötilaisuudessa, että saattaa siirtää tapaamista, jottei se osu päällekkäin korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan Brett Kavanaugh'n kuulemisen kanssa.

Rosenstein valvoo tulenarkaa Venäjä-tutkintaa, jota Trump on toistuvasti kutsunut ajojahdiksi. (Lähde: AFP)



Venezuelan Maduro on halukas tapaamaan Trumpin

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro sanoo olevansa valmis tapaamaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.

YK:n yleiskokouksessa puhunut Maduro sanoi, että erimielisyyksistä huolimatta hän on valmis ojentamaan kätensä ja tapaamaan Trumpin. Maduro korosti olevansa työläinen ja kansanmies eikä pohatta.

Trump sanoi keskiviikkona, että mitkään vaihtoehdot eivät ole poissuljettuja Venezuelan kaoottisen tilanteen ratkaisemiseksi. Myös hän on kuitenkin sanonut olevansa valmis tapaamaan Maduron.

Useat Amerikan maat kuten Kanada ja Kolumbia ovat syyttäneet Maduron hallintoa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdysvaltain ja Venezuelan välit ovat olleet jo pitkään huonot. (Lähde: AFP)



USA:n ex-presidentti Obama pikavierailulla Helsingissä

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama pistäytyy tänään lyhyellä vierailulla Suomessa. Obama esiintyy iltapäivällä päättyvässä Nordic Business Forum -tilaisuudessa Helsingin Messukeskuksessa.

Obama on parhaillaan kiertomatkalla Euroopassa. Vierailukohteita ovat Suomen lisäksi muun muassa Norja, Tanska ja Hollanti.

Obama on pysytellyt virkakautensa jälkeen pääosin poissa poliittisesta keskustelusta. Viime aikoina hän on kuitenkin puhunut erityisesti nuorille äänestämisen tärkeydestä marraskuun välivaaleissa.



Nashville komensi Eeli Tolvasen farmiliigaan

Jääkiekkoilija Eeli Tolvanen joutuu aloittamaan kautensa farmiliiga AHL:ssä. Hänen NHL-joukkueensa Nashville Predators ilmoitti, että Tolvanen aloittaa kauden farmiseura Milwaukee Admiralsissa.

Päätös on yllätys, sillä erittäin lupaavana pidetyn 19-vuotiaan hyökkääjän oli odotettu pelaavan kauden alusta lähtien Nashvillessa.

Tolvanen pelasi vahvan viime kauden KHL:n Jokereissa ja pääsi jo viime keväänä pelaamaan kolme NHL-ottelua Nashvillen paidassa.