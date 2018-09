Naisten intti voi olla rankka matka seksuaaliseen häirintään ja kiusaamiseen – rasitusvammat, yksinäisyys ja ulkopuolisuus riivaavat, neljännes keskeyttää palveluksen

Kaikki baaripöydässä tai saunan lauteilla inttimuistojaan vertailleet tietänevät, ettei armeijassa välttämättä ole aina hauskaa. Mutta siinä missä miesten muistot kohdistuvat usein rankkoihin marsseihin, valvottuihin öihin tai epäasiallisiin kouluttajiin, saattaisi armeijan käyneillä naisilla olla huomattavasti pysäyttävämpää kerrottavaa.

Yli puolet armeijan käyneistä naisista kokee kiusaamista ja kärsii rasitusvammoista. Jopa yli neljännes joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Naisten armeija-arkeen kuuluvat myös yksinäisyys, ulkopuolisuus ja riittämättömyyden tunne. Ainakin osin näistä syistä neljännes naisista jättää palveluksensa kesken.

– Eivät nämä asiat minulle yllätyksenä tulleet. Sen sijaan tuli yllätyksenä, miten traumaattinen kokemus se on ollut joillekin. On naisia, joiden armeija-ajasta on vuosikausia, ja edelleen siitä puhuminen nostaa esille vahvaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, vihaa ja katkeruutta, sanoo suomalaisnaisten armeijakokemuksia luotaavan Häiriö! Nainen intissä -tietokirjan kirjoittaja, kasvatustieteen tohtori Kaisa-Maria Tölli.

Tölli tietää, mistä kirjoittaa: hän on reservin luutnantti, väitellyt lottien selviytymistä sodassa, toiminut tutkijana Puolustusvoimissa sekä rauhanturvaajana Kosovossa.

– Itseäni suojeli armeijassa se, että olin niin paljon vanhempi, 28-vuotias. Kielenkäyttö oli lievempää, mutta joukkoon sopeutuakseen naisten on myös suhtauduttava syrjintään huumorilla.

Sukupuolineutraali armeija

Suomen armeija ei sinänsä ole poikkeus maailman muiden sotavoimien joukossa: tulokset Pohjoismaissa, Israelissa tai Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa ovat yhteneviä sen kanssa, mitä Tölli kirjassaan kuvaa. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan itse asepalvelus traumatisoi enemmän naisia kuin kokemukset taistelukentällä.

"Epävirallisessa organisaatiokulttuurissa elää uskomus siitä, että se mikä siviilissä koetaan häirinnäksi, ei ole sitä armeijassa. Moni nainen ajattelee, että seksistinen puhe ja käyttäytyminen kuuluvat sotilasorganisaatioon", Tölli kirjoittaa

Vaikka asian muuttaminen on vaikeaa, se ei ole mahdotonta. Tölli esittää kirjassaan ratkaisuksi sukupuolineutraalia armeijaa.

– Valitaan kyvykkäimmät ja sopivimmat ihmiset palvelukseen siitä huolimatta, onko nainen vai mies. Lähdetään yleisistä kutsunnoista, joihin kaikki kutsutaan. Tehdään siellä mahdolliset kuntotestit ja psykologiset kokeet, minkä jälkeen valitaan sopivimmat. Siihen rinnalle sitten rakennettaisiin kansalaispalvelujärjestelmä.

Töllin kirja luo naisten armeijapalveluksesta välillä melko ankean kuvan. Tästä huolimatta hän suosittelee harmaisiin astumista kaikille siitä kiinnostuneille naisille.

– Valmistautuu vain siihen, että voi tulla rankka reissu. Jälkeenpäin se sitten kuitenkin viimeistään palkitaan.