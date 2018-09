Autoilijoiden syytä varautua jo syksyn ensimmäisiin liukkaisiin – öistä tulossa hyvin kylmiä

Kuismaksi nimetty syysmyrsky heikkenee lähituntien aikana lännestä alkaen, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä . Myrsky on aiheuttanut runsaasti vahinkoja, ja yksittäisten puuskien tuulenvoimakkuudeksi on mitattu yli 21 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuuli on lähitunteina vielä hyvin puuskaista maan kaakkoisosassa.