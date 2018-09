"Ukkojen pöyhkeily pitäisi saada Unescon aineettoman maailmanperinnön listalle" - tätä mieltä ovat pohjoiskarjalaiset kulttuuriperinnöstään

Myös muunlaisia näkökulmia on. Eräs vastaaja on erityisen viehtynyt pohjoiskarjalaisiin ukkoihin, joita kuvailee "Pohjois-Karjalan mahlaksi".

Kuluvana vuonna vietetään Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Kysyimme lukijoilta, millainen osa kulttuuriperintöä on heille itselleen tärkein, ja näin lukijat vastasivat.

Vanhojen, kauniiden rakennusten toivoisi säästyvän. Myös esimerkiksi Kolin ja Patvinsuon kaltaisten maisemien säilyminen on tärkeää.

Äitee-77

Vanha arvokas avoin peltomaisema, joka on arvioitu myös maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Siinä henkii se vanha suomalainen viljelykulttuuri, toisin kuin tehomaatalouden muovipaalit tai maanomistajan pellonmetsitys.

Maiseman puolesta

Saarion kylä. Se näky, kun kylä avautuu eteen ja Pitkälampi kimaltaa vasemmalla. Sydän pakahtuu.

Niina S. K.

Maastohiihto, kansallispuistot, karjalainen maalaiselämä, vanhat hirsitalot.

MaSu

Ukkojen pöyhkeily pitäisi saada Unescon aineettoman maailmanperinnön listalle. Missään päin maailmaa ei ole tullut vastaan samanlaisia ihmisiä kuin pohjimmiltaan ujot pohjoiskarjalaiset ukot, jotka osoittavat herkkyyttään vuoroin vetäytymällä, vuoroin töksäyttelemällä tai mahtailemalla. Kyllä siinä karaistuneempikin liikuttuu, kun tanakasta varresta önähtää: "Nnyii vvuan mmeilläpä oli...!" Ujot ukot ovat Pohjois-Karjalan mahla.

MP

Savo-Karjalan murre. Se on erittäin kuvaavaa sanansoljuntaa, jonka toivoisi säilyvän myös jälkipolville. Myös paikalliset tavat ja ruoat esimerkiksi karjalainen pitopöytä olisi hienoa saada säilytettyä sukupolvilta seuraavalle. Pohjois-Karjalan kasvattina nämä asiat ja arvot ovat minulle tärkeitä ja ovat auttaneet myös elämässä eteenpäin myös pääkaupunkiseudulla useita vuosia asuneena. Itäsuomalaisia pidetään rehellisenä ja ahkerana kansanosana myös siellä.

Kirsikka

Kiihtelysvaaraan kotiseutumuseo. Tällä hetkellä tosi tärkeä, kun kirkko menetettiin. Pienten paikallismuseoiden säilyttäminen hyvin tärkeää. Niissä tulee esille todella hyvin pienten paikkakuntien historia. Vertaa vaikkapa Pohjois-Karjalan museoon ja sen moderniin ympäristöön... eipä paljon kiinnosta.

Museofani

Kulttuurimaisema ja rakennukset. Suomalainen muotoilu julkisilla paikoilla ja kotona. Arvostan sitä, mitä aikaisemmat sukupolvet ovat tehneet, rakentaneet, muotoilleet. Se on meidän oma, kansallinen kassavarantomme, jota pitää vaalia.

Eija

Minulle on tärkeää eri alueet, alueiden tavat ja perinteet ja se, että alueiden murteet erottuvat toisistaan ja ovat olemassa. Se tuo rikkautta ja sisältöä siihen, mitä kutsumme suomalaisuudeksi. Olen ylpeästi suomalainen mutta myös pohjoiskarjalainen ja minusta olisi hienoa että nuoret osaisivat myös arvostaa sitä mistä tulevat, Pohjanmaalta, Lapista tai Vantaalta yhtä lailla. Myös maaseutujen kulttuuriperintö on minusta tärkeää.

Vanha nuori

Maalaismaisema ja luonnon kanssa toimiminen, esimerkiksi kalastus, vaellus, kodalla makkaran paisto. Sinkkolan kotieläinpiha on upea paikka Joensuussa!

Enkerro

Maaseutu. Karjalan murre ja kulttuuri.

Jeppe

Luonto ja maaseudun kulttuurimaisemat ovat tärkein perintö tuleville sukupolville. Itä-Suomessa etenkin Koli. Mielestäni on tärkeää, että tulevat sukupolvet ymmärtävät, miten aiemmat sukupolvet ovat olleet yhteydessä luontoon. Miten maisemia on ihmisten toimesta muokattu ja miten luonnon kanssa on eletty tasapainossa. Myös kalevalaisessa perinteessä on varmasti paljon hyödyllistä opittavaa etenkin luontosuhteeseen ja terveydenhoitoon liittyen.

Luonnotar

Aineeton kulttuuriperintö: metsästys ja eränkäyntikulttuuri ovat itselleni tärkeitä. Siihen tiivistyy luonnon rytmien mukaan eläminen, luonnon kunnioittaminen ja siitä nauttiminen marjastamisen, metsästämisen, kalastamisen, maastossa yöpymisen ja kyseisen elämäntavan ylläpitämisen keinoin. Toki nautin myös taiteesta, arkkitehtuurista ja monista muista kulttuurin osa-alueista. En enää niinkään koe tarvetta ylläpitää yhteistä karjalaista tai suomalaista kulttuuria, sillä rajapinnat ovat ikävä kyllä nykyään niin häilyviä, että oman lähipiirin seura riittää. Nykyisen massatuotantoon perustuvan kulttuurin ja mainstreamin tilalle olen muodostanut oman tavan nauttia matkastani.

Vuonna 85

Joensuulaisena toivoisin, että ymmärrettäisiin vihdoin vanhojen rannassa olevien puutalojen arvo. Potentiaalia olisi vaikka mihin: kulttuuria, historiaa ja mieletön miljöö! Taitokortteli on jo hyvä alku.

Parikymppinen

Minulle on tärkeää säilyttää karjalan kieltä ja tunnetta siitä, että olemme karjalaisia.

Pekka S.

Minulle tärkeintä on Suomen luonto, kosket, metsät, järvet, suot, vaarat, tunturit ja kaikki ihanuus, mitä Suomen luontoon sisältyy, sen haluaisin säilyttää lapsilleni ja heidän jälkeläisilleen. Pahaa pelkään, että niin ei käy. Sydämeni vuotaa verta, kun katselen aukkohakkuita, valjastettuja koskia, raiskattuja soita ja varsinkin tämä nykyajan villitys: ulkomaisten kaivosyhtiöiden systemaattinen luonnon tuhoaminen rahan voimalla ja rahan vuoksi, rahan joka virtaa jonnekin ulkomaille, ja Suomen lainsäädäntö vielä tukee näitä luonnon raiskaajia. Lähetänkin nöyrän pyynnön ylöspäin, että sieltä annettaisiin viisautta lainlaatijoillemme, että he suitsisivat tämän suuntauksen, ennen kuin on liian myöhäistä.

Suomen luonnon puolesta

Pohjoiskarjalainen vaaramaisema, jossa on talo vaaran päällä ja vettä näkyy metsien keskeltä tai jopa lähempää.

Tane

Suomen kieli. Minusta on todella surullista, että yhä enemmän arkikielemme pitää sisällään englannin kieltä: yritysten nimet, tv-ohjelmien nimet, uudissanoille ei edes yritetä tuottaa helppoja suomenkielisiä nimiä... Rakastan kieltämme ja se on minusta kaikkein tärkein osa kulttuuriamme.

Minna

Toiminnassa oleva maaseutu, jossa on karjaa, viljelykset ja elämää, vaikka välillä haiseekin ihan sille itelleen...

Maalla syntynyt

Olisi mukavaa, jos vivahteikas ja rikas kielemme pysyisi vivahteikkaana ja rikkaana. Tuntuu, että nuoriso varsinkaan ei juuri lue hyvin kirjoitettuja tekstejä, saati osaa niitä arvostaa. Heille riittää, kunhan sanoman ydinviesti välittyy joten kuten ja mahdollisimman vähällä näpyttelyllä. Musiikki on myös erittäin tärkeää. Jostain syystä olen havaitsevinani, että Suomessa alati musiikkiharrastuksen suosio laskee, lapset eivät jaksa keskittyä pitkällistä harjoittelua vaativaan soittoharrastukseen. Toisaalta musiikkitouhut tutkitusti lisäävät niin pitkäjänteisyyttä toiminnassa, edistävät kielellistä kehitystä ja tuovatpa vielä sosiaalisen aspektinkin kun aletaan soittamaan orkestereissa. Oli soitin sitten piano, viulu, rummut, klarinetti tai mikä tahansa muu. Jotenkin tämä rahantakomisen nostaminen kaikkein pyhimmäksi ja tärkeimmäksi tuhoaa kulttuuria ylipäätään. Idolsit, Popstarsit, Voice of Finland. Radiokanavat soittavat vain samojen kolmen suuren levy-yhtiön sinne lobbaamaa päivän hittimusiikkia, jota tuotetaan kertakäyttöartistien käyttöön eikä tarkoituskaan ole kuin saada kvartaalin tulos plussalle. Musiikinpalon ja taiteen edistämisen kanssa tällä touhulla ei ole mitään tekemistä. Sama ongelma näkyy toki muillakin kulttuurin aloilla, tämä nyt vain sattuu itseäni korpeamaan eniten - musiikin ja kielen ystävä kun olen. Rahasta on tullut itseisarvo ja kapitalismi on "appropprioinut" kulttuurin tehdäkseen silläkin rahaa.

Pakaste

Maisema ja yhteisessä käytössä olevat rakennukset. Toivottavasti rakennuksiakaan, esimerkiksi kouluja, kunnantaloja ym. ei purettaisi ihan kevein perustein.

Mummo maalta

Eliel Saarisen suunnittelema Joensuun kaupungintalo on Joensuun kaunein talo. Nyt vain Vapaudenpuiston puut peittävät näkymän torilta katsoen. Matala, hyvällä ajatuksella perustettu, puisto toisi arvorakennuksen paremmin esille.

Timpuri

Moderni suomalainen kirjallisuus sisältäen runouden ja laululyriikat, unohtamatta käännöskirjallisuuden suomennoksia. Suomen kieli ajattelun kielenä tallentaa kaiken, mitä koemme nyt ja olemme menneisyydessä kokeneet. Siksi toivoisi, että suomalaista kauno- ja tietokirjallisuutta olisi laajalti saatavilla turisteille ja mielikuvitusmatkaajille myös muilla kielillä.

Joen Kari

Mielestäni menneet maaseudun pientilojen perinteiset elinkeinot ja työtavat pitäisi saada säilytettyä tulevaisuuden sukupolville. Lehmänlypsy käsipelissä. Heinänseivästys ja -korjuu latoihin. Työskentely suomenhevosella metsätöissä. Talviverkkokalastus. Perunanistutus ja -nosto. Työskentely kenttäsahalla. Viljankorjuu ja jauhatus perinteisissä myllyissä. Kyläkoulut.

Mualainen

Ihanat, rauhalliset ja kauniit kirkonkylät. Malliesimerkkinä Liperin kirkonkylä, harmi vain, että kuntapäättäjät eivät ole vielä huomanneet tätä helmeä. Vanha historiaa henkivä leipäpitäjä, upea kirkko, ranta-alueet keskellä kylää ja miten upean kulttuurikeskuksen vanhasta meijerin kiinteistöstä saisikaan.

Kirkonkylään muuttanut pohjalainen

Rakennettu ympäristö. Pohjois-Karjalan osalta etenkin Joensuun Rantakadun puutalot sekä muu vanha rakennuskanta.

S.T.

Monipuolisesti edustettuna taiteen eri lajit (tanssi, teatteri, kirjallisuus, kuvataide, muotoilu, musiikki..), ajan kulttuurin ilmentäminen esimerkiksi median kautta.

Jasmin

Ei pidä unohtaa suomalaisia perinneruokia.

YumYum

