Kittilä valitti rikossyytteessä olevien kuntapäättäjien hyllyttämisestä – hallinto-oikeus hylkäsi valituksen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Kittilän kunnan valituksen, joka koski valtiovarainministeriön päätöstä. Ministeriö on pidättänyt 20 kuntapäättäjää luottamustoimistaan, kunnes heidän syytteensä on käsitelty ja tuomiot ovat tulleet lainvoimaisiksi. Hallinto-oikeuden mukaan ei ole tullut ilmi asioita, joiden takia valtiovarainministeriön päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseen olisi aihetta.

– Tämän vuoksi hallinto-oikeus hylkää hakemukset, päätöksessä sanotaan. Ministeriö pidätti kesäkuussa kuntapäättäjät toimistaan niin sanotun Lex Kittilä -lain perusteella. Laki sallii valtiovarainministeriön puuttua kunnan hallintoon, jos kunta ei itse saa sitä kuntoon. Ministeriö vaati pidättämistä välittömästi. – Päätös on laitettava heti täytäntöön, koska kunnan päätöksenteon laillisuus ja uskottavuus on vakavasti vaarantunut ja edellä mainittu oikeudenkäynti on alkanut. Esitutkinnassa on lisäksi useita muita kunnan päätöksentekoa koskevia asioita, ministeriön päätöksessä sanottiin. Kittilän kunnanhallitus päätti valittaa päätöksestä, sillä sen mukaan Lex Kittilä on perustuslain vastainen. – Tämä saatetaan asiallisesti muutoksenhakuun sen selvittämiseksi, onko oikeudellinen arviointi ollut kunnossa, sanoi Kittilän vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa STT:lle kesäkuussa. Syytteessä Kittilän virkarikosjutussa on 27 nykyistä ja entistä kuntapäättäjää. Syytteet koskevat törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä sekä osan kohdalla myös virka-aseman väärinkäyttämistä, työturvallisuusrikosta ja työsyrjintää. Ministeriön mukaan syytteet ovat poikkeuksellisia ja vakavia väärinkäytösepäilyjä. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.