Jani Toivola ei ole vielä päättänyt, pyrkiikö jatkamaan eduskunnassa

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola sanoo STT:lle, ettei ole vielä päättänyt, aikooko pyrkiä jatkokaudelle eduskunnassa. Toivola kertoo tekevänsä päätöksen vasta myöhemmin.

– En ole vielä kommentoinut tai päättänyt asiaa. Tulen sen kanssa myöhemmin ulos, Toivola sanoi STT:lle.

Hän sanoi tekevänsä ratkaisun ehdokkuudesta pitemmän ajan eikä parin viime viikon perusteella.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Toivola sanoi selvittäneensä Lasten ja nuorten säätiöltä saamiaan palkkioita, jotka maksettiin Palkkiopalvelun kautta. Tarkastetut summat ovat Toivolan mukaan vuodelta 2015 kaikkiaan 6112,33 euroa ja vuodelta 2016 yhteensä 6376,27 euroa.

Sivukulut eivät sisälly näihin summiin, mikä Toivolan mukaan on syynä eroavuuksiin.

– Palkkiopalvelu on laskuttanut säätiötä, ja minä saan palkkatuloa verokortilla, joka on tämä bruttosumma. En voi säätiön puolesta puhua, mutta oletus on, että he ovat ilmoittaneet summan, mikä heiltä on laskutettu. Mutta kun siinä on Palkkiopalvelu välissä, niin he tietysti maksavat työnantajakulut. Ne eivät ole minulle ohjautunutta tuloa, Toivola sanoi.

Toivola sanoo tehneensä korjaukset sidonnaisuusilmoitukseensa.

Toivola pahoitteli virheitään

Vihreiden ryhmänjohtaja Krista Mikkonen kävi aiemmin keskustelun Toivolan kanssa ja antoi tälle vakavat moitteet.

– Käytiin läpi yhteiset pelisäännöt, ja pyysin häneltä vielä ryhmän puheenjohtajana erikseen anteeksi tekemiäni virheitä. Se tietysti vaikuttaa koko eduskuntaryhmään ja puolueeseen, Toivola sanoo.

Mikkosen mukaan kansanedustajan etujen käytössä ei ole varaa huolimattomuuteen ja leväperäisyyteen. Mikkonen on perehtynyt Toivolan antamiin selvityksiin ja keskustellut asiasta puhelimitse tämän kanssa.

– Vaikka eduskunnan sääntöjä ei olisikaan rikottu, on toiminta paheksuttavaa. Tällaiset tilanteet ovat omiaan heikentämään ihmisten luottamusta politiikkaan ja päättäjiin. Siksi moitteet ovat tarpeen, Mikkonen sanoo tiedotteessaan.

Mikkonen kertoi aiemmin Iltalehdelle, että Toivolan tapa käyttää eduskunnan taksikorttia, kansanedustajan asumisjärjestelyt ja maksulliset kouluvierailut sairausloman aikana ovat herättäneet epäluottamusta.

Mikkonen vahvistaa tiedotteessaan, että vihreiden eduskuntaryhmässä valmistellaan pelisääntöjä, jotta vastaavat tilanteet voitaisiin välttää tulevaisuudessa.

PRH ei näe tarvetta lisätoimiin

Säätiöiden toimintaa valvovan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mukaan Lasten ja nuorten säätiön toiminta Toivolan saamien palkkioiden tapauksessa ei ylitä kynnystä ryhtyä lisäselvityksiin tai muihin jatkotoimiin.

Viranomaisen mukaan tarkkojen summien jättäminen pois toimintakertomuksesta ei noudattanut säätiölain säädöksiä. Kokonaisuutena selvitys antaa kuitenkin tapauksessa riittävän informaation.

– Noudatamme suhteellisuusperiaatetta siinä, mihin puutumme. Toimintakertomus ei ole ollut säätiölain säädöksen mukainen – se olisi ollut täydellinen, jos olisi ollut raha-arvokin mainittuna – mutta siinä on riittävästi informaatiota, että kynnys lisäselvityksiin tai -toimenpiteisiin ei ole ylittynyt. Tällä hetkellä ei ole valvonta-asiaa vireillä tämän säätiön osalta, kertoo PRH:n valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala.