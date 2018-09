Kolumni: Pienen rääpäleen pitää valita kaverit oikein – ja niin Suomi teki

Jätin ääneni antamatta kansanäänestyksessä Euroopan unioniin liittymisestä. Rikos oli kyllä harkittu: en kerta kaikkiaan osannut muodostaa vakaata mielipidettä kumpaankaan suuntaan, joten ajattelin, että toiset päättäkööt.

Niin tekivät, ja oikein päättivätkin. Tämä näkemys on 24 vuoden aikana vahvistunut vakaumukseksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pieni rääpäle maailman kartalla on vähän kuin koululainen välitunnilla. On mukavaa ja turvallista, että on suunnilleen samanhenkisiä kavereita. Silloin ei se yläluokan iso ja häijy tyyppikään ihan ensimmäisenä ole tönimässä.

Koko tapaus tuli mieleeni, kun keskustelin Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professorin Helmi Järviluoma-Mäkelän (Karjalainen 28.9.) kanssa eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä.

Järviluoma-Mäkelä tuli todenneeksi, että EU on suunnilleen kuin Mihail Bahtinin ihannevaltio – tai että ainakin sen olisi tarkoitus olla sitä.

Bahtin oli Neuvostoliitossa elämäntyönsä tehnyt kirjallisuudentutkija, joka tunnetaan nykyisin erityisesti karnevalismin käsitteestä. Bahtinia kiinnosti se, miten kansat ovat kautta historian käyttäneet huumoria yhteiskunnallisten valtasuhteiden kritisointiin ja naurunalaistamiseen.

Järviluoma-Mäkelä tarkoitti kuitenkin erityisesti toista Bahtinin käyttämää käsitettä, polyfoniaa. Se tarkoittaa moniäänisyyttä. Yhteiskunnan tasolla se voisi merkitä esimerkiksi sitä, että erilaiset kulttuuriperinteet, kielet, tavat ja uskonnot voivat elää rinnan ja ajaa yhteistä rauhanomaisen yhteiskunnan asiaa.

Euroopan unioni oli alun perin rauhanprojekti. Tämä onnistunut tavoite unohtuu liian usein. Tarkoitus oli sitoa Euroopan suuret maat sellaiseen liittoon, jossa niiden intressit olisivat yhteneväiset, eivät vastakkaiset.

Unioni oli mahdollista luoda ainoastaan siltä pohjalta, että mikään yksittäinen maa, kieli tai kulttuuri ei nousisi toisen yli. Yhteisyyden oli pakko tarkoittaa samalla erilaisuuden ja tasa-arvoisuuden hyväksymistä.

EU-maat ovat vähän kuin ne koulun alettua toisiinsa tutustuvat luokkakaverit, joilla ei aluksi päällisin puolin ole mitään yhteistä. Kun rinnakkaisissa pulpeteissa on tarpeeksi pitkään istuttu ja yhteisiä ryhmätehtäviä ähelletty, on luotu yhteinen historia.

Taisi käydä niin, että EU:ssa välttämättömyydestä tuli hyve. Euroopan unioni on matkan varrella synnyttänyt eurooppalaiset arvot, joihin kuuluvat muun muassa moniäänisyys, mielipiteenvapaus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Nämä arvot käyvät näkyviksi erityisesti nyt, kun ne eräissä Itä-Euroopan maissa ovat uhattuina.

Lisäksi eurooppalaisiin arvoihin sisältyy se toinenkin Bahtinin käsite. Meillä saa valtaa käyttäviä kritisoida ja pilkata sydämensä kyllyydestä.

On nimittäin niitäkin maita, joissa nauru tappaa.