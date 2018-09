Video: Kylmää kyytiä kaljalle - mittatilaustyönä tehty "joukkotuhoase" pääsi tositoimiin rajanylityspaikalla

- Hei, on perjantai! Näin me hoidamme homman, Poikosen englanninkielisen julistuksen voisi suomentaa.

Tullitarkastaja Jouni Martiskin esitteli laitetta sosiaalisessa mediassa viime vuoden syyskuussa.

Laitteeseen mahtuu 24 oluttölkkiä, ja laite puhkaisee tölkit kerralla.

Laite on ollut nykyään vähällä käytöllä, Martiskin kertoi viime vuonna.

- Ennen Viron EU-jäsenyyttä se oli tarpeellinen, Martiskin toteaa.

Laite on todennäköisesti tehty 1990-luvulla mittatilaustyönä, Martiskin tuumasi MTV:lle.

Jos Twitter-julkaisu ei näy laitteellasi, se löytyy täältä.

Hey, it is friday! This is how we do it @SuomenTulli. #customs #beercanopener #tulli pic.twitter.com/ezjKa5btL5