Mykkänen lähtee Turkkiin seuraamaan syyrialaisten kiintiöpakolaisten valintaa

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) matkustaa lähipäivinä Turkkiin seuraamaan Suomeen tulevien kiintiöpakolaisten valintaa. Suomeen on päätetty ottaa tänä vuonna 530 syyrialaista pakolaista Turkin pakolaisleireiltä.

Valintamatkoja tehdään yleensä pari kertaa vuodessa, ja mukana on edustajia Maahanmuuttovirastosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä poliisista. Valtuuskunta on jo parhaillaan Turkissa tekemässä haastatteluja.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR valitsee ensin ehdolle erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Käytännössä se on tarkoittanut ihmisiä, joiden katsotaan olevan pakolaisleireillä erityisen hädänalaisessa asemassa, esimerkiksi yksinhuoltajaperheitä, vammaisia ja sairaita, naisia ja lapsia. Suomeen tulevien ryhmään valitaan enemmän ihmisiä kuin kiintiössä on, koska käytännössä osa jää eri syistä saapumatta.

Mykkänen tapaa matkallaan myös Turkin sisäministerin Süleyman Soylun ja Syyrian rajalla toimivia kansalaisjärjestöjä. Matkalla on mukana myös sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi.

Kiintiön nostamisesta puhuttu

Suomi on ottanut kiintiöpakolaisia jo 1970-luvulta asti. Viime vuosina kiintiö on ollut 750 pakolaista vuodessa. Kiintiö oli parin vuoden ajan 1 050 vuodessa, mutta hallituksessa ei sittemmin ole syntynyt sopua sen nostamisesta. Kokoomus on kannattanut kiintiön nostoa, mutta hanke on viimeksi kaatunut sinisten vastarintaan. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esitti äskettäin kiintiön nostamista asteittain 1 500–2 000 ihmiseen vuodessa.

Mykkäsen vierailu on tällä hallituskaudella ensimmäinen, jonka sisäministeri tekee paikan päälle seuraamaan kiintiöpakolaisten valintaa. Edelliset sisäministerit Petteri Orpo (kok.) ja Paula Risikko (kok.) ehtivät siirtyä uusiin tehtäviinsä ennen kuin vierailut saatiin järjestettyä.

Suomi saa EU:lta 10 000 euron tuen jokaista erityisen haavoittuvassa asemassa olevaa pakolaista kohti.