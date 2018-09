Kolumni: Kaupan tätien ja setien turvallisuus pitää taata

Kun näillä vuosirenkailla jokin juttuaihe saa hämmästymään, on kyse yleensä isosta uutisesta. Kun kirjoitin (Karjalainen, 27.9.) vähittäiskaupan työntekijöiden turvattomuudesta, olin hämmästynyt ja hetkittäin jopa hieman vihainen.

Puhutin juttuun myös Palvelualojen ammattiliiton (PAM) työympäristöasiantuntija Erika Kähärää. Hän sanoo, että rikostilastot eivät kerro todellista tilannetta.

”Ongelma on kasvava, vaikka työnantajat tietysti väittävät muuta. Poliisin tietoon menevät vain selkeästi vakaviksi koetut tapaukset ja moni oikea väkivaltatilanne jää raportoimatta. Yrityksillä on toki velvollisuus tilastoida läheltä piti -tilanteensa työturvallisuuslain perusteella mutta nämä tilastot jäävät sisäiseen käyttöön eikä niiden tietoja kerätä mihinkään”, hän sanoi.

Henkiset vammat eivät tilastoihin päädy.

”Väkivaltatilanteissa on aina ollut se ongelma, että niistä ei aina synny fyysisiä vammoja. Psyykkiset traumat voivat olla tästä huolimatta paljon vakavampi kuin mustelmat ja haavat. Ero väkivaltatilanteen ja uhkaavan väkivaltatilanteen välillä on vaikea vetää, kun tietyn tasoinen aggressiivinen uhkailukin on laskettava väkivallaksi – vaikka käsiksi käymistä ei olisikaan.”

Liian moni pelkää työpaikallaan, vaikka varsinaista tekoa ei tapahdukaan. Jotkut asuinalueet ovat levottomia.

Kauppa on hankkinut vartijoita.

”Kauppojen aukioloaikojen vapautuessa oli mediassakin näkyvä höykytys aika suuri sen vaikutuksista myyjien turvallisuuteen. Silloin aika monet työnantajat järjestivät vartijapalveluita ainakin yöaikaisiin tunteihin sekä yksin työskentelyn estämiseksi”, Kähärä kommentoi.

Kun mitään ei tapahdu, tehdään väärä johtopäätös.

”Tällä näyttäisi nyt olleen tehokas vaikutus, mutta tämä tuottaa uuden negatiivisen trendin. Kun vartioinnin vuoksi häiriötilanteet pysyivät hyvin hallussa, syntyi mielikuva, että vartiointi olisikin tarpeetonta. Nyt monessa paikassa yritetään etsiä ratkaisuja, joilla voisi kalliit vartijapalvelut poistaa.”

Lievä pahoinpitely on asianomistajarikos, ja on aivan ymmärrettävää, ettei pahoinpidellyksi joutunut myyjä halua tehdä tutkintapyyntöä rikollisesta, joka yleensä asuu kaupan lähettyvillä.

Mutta saman, vuonna 2011 säädetyn lain alakohdan mukaan lievä pahoinpitely muuttuu syyttäjän alaiseksi, jos se tapahtuu työpaikalla.

Minusta nyt tarvitaan ennakkotapauksia.

Kun seuraavan kerran kaupan tätiä tai setää pahoinpidellään, pitäisi poliisin tutkia ja syyttäjän syyttää. Kun oikeus pistäisi muutaman pahoinpitelijän vankilaan, ja tuomio sieltä rangaistusasteikon kovasta päästä, niin tavat siistiytyisivät.

Yhteiskunnan, jossa ruokakaupan pitää olla pikkupaikkakunnillakin auki liki yötä päivää, pitää taata kaupan työntekijöiden turvallisuus.