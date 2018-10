Yön uutiskooste: Kanada ja Yhdysvallat pääsivät sopuun Naftasta, JHL:n alojen ylityökiellot alkavat tänään

Neuvottelulähteet: Kanada ja Yhdysvallat pääsivät sopuun Naftasta

Kanada ja Yhdysvallat ovat päässeet sopimukseen vapaakauppasopimus Naftasta, kertovat Washington Post ja kanadalainen Globe and Mail.

Neuvottelulähteiden mukaan Kanada tulee mukaan uuteen Nafta-sopimukseen, josta Yhdysvallat ja Meksiko pääsivät sopuun jo elokuussa.

Neuvottelutulos on määrä julkistaa virallisesti lähitunteina sen jälkeen kun Kanadan pääministeri Justin Trudeau ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat hyväksyneet sen.

Yhdysvallat oli asettanut keskiyön eli Suomen aikaa aamuseitsemän neuvottelujen takarajaksi. Maanantaina uusi Nafta-sopimus on tarkoitus antaa Yhdysvaltain kongressin arvioitavaksi.



EU ja Nato reagoivat myönteisesti Makedonian kansanäänestystulokseen, äänestysinto jäi laimeaksi

Euroopan unioni ja Nato ovat reagoineet myönteisesti Makedonian kansanäänestystulokseen, jossa äänestysinto jäi laimeaksi. EU:n laajentumisesta vastaava komissaari Johannes Hahn kehottaa kaikkia osapuolia kunnioittamaan sunnuntain kansanäänestyksen tulosta.

Makedonialaiset äänestivät maan nimen vaihtamisesta Pohjois-Makedonian tasavallaksi. Käytännössä äänestäjiltä kysyttiin, kannattavatko he Makedonian EU- ja Nato-jäsenyyttä hyväksymällä Kreikan kanssa tehdyn sopimuksen uudesta nimestä.

Kreikka on tähän asti estänyt veto-oikeudellaan Makedonian pyrkimykset päästä Naton ja EU:n jäseneksi. Kreikan mukaan Makedonia-nimi kuuluu sen pohjoiselle maakunnalle.

Yli 91 prosenttia äänestäjistä tuki nimenvaihdosta, kun äänet oli saatu laskettua 93 prosentissa äänestyspaikoista. Äänioikeutetuista vain kolmasosa kävi uurnilla. (Lähde: AFP)



Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän uhriksi. Uutiskanava CNN:n haastateltavana ollut Conway ei kertonut yksityiskohtia häirinnästä eikä sen ajankohdasta.

Haastattelussa puhuttiin korkeimman oikeuden tuomariehdokas Brett Kavanaugh'ta koskevista häirintäsyytöksistä, joista aloitettiin perjantaina Trumpin käskystä FBI-tutkinta. Trump ja myös Conway ovat puolustaneet Kavanaugh'ta.

CNN:n toimittaja huomautti, että useat naiset ovat syyttäneet myös Trumpia seksuaalisesta häirinnästä. Conway tähdensi, että Trumpia ei pidä yhdistää siihen, mitä hänelle on tapahtunut.

Conwayn mielestä kaikkia häirintäsyytöksiä esittäviä naisia on kuultava tasapuolisesti. Hän kuitenkin arveli, että syytöksiä käytetään myös poliittisena aseena.



Ruotsin akatemiaa ravistellut skandaali saa välitilinpäätöksen: tuomio julki tänään

Ruotsin akatemiaa ravistellut skandaali saa tänään välitilinpäätöksen, kun Tukholman käräjäoikeus antaa tuomionsa Jean-Claude Arnault'lle. Hän on Ruotsin akatemian jo jättäneen Katarina Frostensonin aviomies, jota epäillään kahdesta raiskauksesta. Lisäksi hänen on julkisuudessa kerrottu vuotaneen kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajien nimiä etukäteen, ja hänen johtamansa kulttuurikeskuksen rahankäytössä on epäselvyyksiä.

Akatemiaan liittyvien hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyjen vuoksi kirjallisuuden Nobel-palkintoa ei tänä syksynä jaeta.

Syyttäjä on vaatinut Arnault'lle kolmen vuoden vankeustuomiota. Arnault itse on kiistänyt syytteet. (Lähde: TT)



Lääketieteen Nobelin saaja paljastuu tänään

Tänään julkistetaan fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinnon saaja. Palkinnon myöntää Ruotsin Karoliininen instituutti Tukholmassa.

Viime vuonna lääketieteen Nobel jaettiin kolmelle yhdysvaltalaistutkijalle. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ja Michael W. Young saivat palkinnon sisäistä kelloa käsittelevästä tutkimuksestaan.

Seuraava Nobel-julkistus odottaa huomenna, jolloin jaetaan fysiikan Nobel. Myös kemian ja rauhan Nobelit jaetaan tällä viikolla. Taloustieteen Nobel jaetaan ensi maanantaina.



Bolivia haluaisi taas rantavaltioksi - Kansainvälinen tuomioistuin antaa päätöksensä rajakiistasta

Haagissa sijaitseva Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antaa tänään päätöksensä siitä, pitääkö Chilen neuvotella Bolivian yhteyden palauttamisesta Tyynellemerelle. Bolivia menetti rannikkoalueensa 1800-luvun lopulla häviämässään sodassa.

Bolivia on vaatinut alueita takaisin Chileltä, eikä mailla ole ollut diplomaattisuhteita kymmeniin vuosiin. Chilen mukaan vuoden 1904 rauhansopimuksessa vahvistettuja nykyisiä rajoja pitää kunnioittaa.

Kansanvälinen tuomioistuin on perustettu ratkomaan valtioiden välisiä erimielisyyksiä. Sen päätöksistä ei voi valittaa. (Lähde: AFP)



Kela- ja koulukyydit ovat pienillä paikkakunnilla taksien henkireikä

Monella paikkakunnalla taksitarjonta hiljeni viikonloppuisin ja arki-iltaisin, kun taksiliikennelaki mullistui heinäkuun alussa. Uuden lain myötä päivystysvelvoite loppui, ja moni taksiyrittäjä lopetti heikosti kannattavat ilta- ja viikonloppupäivystykset kokonaan.

Suurten kaupunkien ulkopuolella monen taksiyrittäjän toimeentulo riippuu yhteiskunnan takaamista lakisääteisistä koulu- ja Kela-kuljetuksista.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo, että kolmasosa koko alan liikevaihdosta tulee yhteiskunnan tukemista kuljetuksista. Maaseudulla niiden merkitys on vielä suurempi.



Julkisten ja hyvinvointialojen ylityö- ja vuoronvaihtokiellot alkavat

Julkisilla ja hyvinvointialoilla alkaa tänään ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka koskee lähes 100 000:ta JHL:n jäsentä. JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen mukaan vaikutukset näkyvät erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten päivähoidossa henkilökunnan vähyytenä.

JHL vastustaa kielloilla hallituksen aikeita keventää pienten yritysten irtisanomissuojaa. Myös esimerkiksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ aikoo kertoa toimistaan tänään.



Helsinkiläisen koulun entinen opettaja käräjillä - syytetään useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä

Helsinkiläisen koulun entisen opettajan seksuaalirikossyytteitä aletaan käsitellä Helsingin käräjillä. Opettajaa syytetään useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Hyväksikäytöistä epäilty opettaja on Svenska Ylen tietojen mukaan ollut poissa opetustyöstä viime vuoden huhtikuusta lähtien, jolloin poliisi alkoi tutkia rikosepäilyjä.

Syytteet liittyvät tapahtumiin vuosina 2013–2017.



Kynät sauhuavat ylioppilaskirjoituksissa tänään viimeistä kertaa

Ylioppilaskokelaita testataan tänään matematiikassa. Vuorossa ovat sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeet.

Kyseessä on viimeinen kerta, kun kokelaat palauttavat vastaukset paperitse. Ensi kevään kirjoituksissa myös matematiikan kokeet järjestetään digitaalisina. Kaikki muut oppiaineet on jo digitalisoitu.

Monille opiskelijoille tämän päivän koe on syksyn viimeinen. Keskiviikkona järjestetään vielä saamen äidinkielen koe.



Puola uusi lentopallon maailmanmestaruutensa

Puola on voittanut lentopallon miesten maailmanmestaruuden. Puola kukisti Italian Torinossa pelatussa loppuottelussa Brasilian suoraan erin 3–0.

Maailmanmestaruus on Puolalle toinen perättäinen ja kaikkiaan kolmas. Myös edellisissä MM-kisoissa kotikentällään neljä vuotta sitten Puola voitti finaalissa Brasilian.

MM-pronssia otti Yhdysvallat, joka kaatoi aiemmin sunnuntaina pronssiottelussa Serbian 3–1.

Suomen sijoitukseksi MM-kisoissa tuli jaettu 13:s.