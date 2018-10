PS:n Huhtasaari loukkaantui koululaisten ryhmätyöstä – tamperelaiskoululle törkypalautetta Huhtasaaren tviitin takia

Tamperelainen Sammon koulu on saanut tänään asiattomia yhteydenottoja kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) tviitin takia. Huhtasaari tviittasi eilen kuvan koululaisten ryhmätyöstä, jossa oli Huhtasaaren ja puolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kuvat.

Koulun rehtori Maaret Tervonen sanoo STT:lle, että koulu on saanut puheluja ja sähköposteja, joissa syytetään koulun opettajia aivopesusta.

– Niissä opettajia on syytetty jonkin aatteen tai poliittisen kannan opettamisesta tai siitä, että he aivopesevät oppilaita.

Tervosen mukaan osa yhteydenotoista on ollut törkeitä ja osa on ollut ihan asiallisia.

– Ikävää on se, että ne ovat kohdistuneet ihmisiin, jotka eivät liity asiaan millään tavalla.

Huhtasaaren julkaisemassa kuvassa oli oppilaiden etunimet. Tervonen sanoo, ettei edes koulun kanavilla julkaista lasten nimiä ilman huoltajan lupaa.

– Koulun omassa julkaisutoiminnassa pyydetään huoltajilta aina lupa, jos jotakin julkaistaan koulun nettisivuilla tai somessa. Osa huoltajista ei halua, että nimi julkaistaan edes niissä.

Tapauksesta kertoivat aiemmin Ilta-Sanomat ja Yle.

Huhtasaari sanoi alkuperäisessä tviitissään, että peruskouluissa ja lukioissa "kannustetaan vihaan" demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan. Tähän kommenttiin Huhtasaari on liittänyt kuvan ryhmätyöstä. Työssä lukee "Suomeen vai kuoleen?" ja Suomeen-sanan alla on Sauli Niinistön ja Pekka Haaviston (vihr.) kuvat ja kuoleen-sanan alla on Huhtasaaren ja Halla-ahon kuvat. Kuvien välissä on kuva veneestä, joka on äärimmilleen täynnä ihmisiä.

Rehtori Tervonen sanoo, että ryhmätyön tehtävänanto oli tehdä kantaaottava juliste aiheesta, joka on herättänyt huolta nuorissa itsessään. Tehtävän tarkoitus on ollut kannustaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Oppilaat ovat itse saaneet päättää, mistä aiheesta haluavat tehdä. Yleisesti on ollut yhteiskunnallisesti vaikuttavia teemoja, kuten ympäristöasiat ja seksuaalinen tasa-arvo.

Huhtasaari ei ole vastannut STT:n yhteydenottoihin. Sen sijaan hän jakoi kuvan tänään vielä useita kertoja uudelleen.