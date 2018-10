Airiston Helmessä vaikuttavan venäläismiehen passi saattanut maksaa lähes miljoonan

Turun saariston rahanpesuvyyhti on nostanut esiin kultaiset passit, joita raharikkaat voivat ostaa Maltalta.

Muutamat EU-maat myöntävät unionin ulkopuolisten maiden kansalaisille "kultaisia passeja" rahaa ja investointeja vastaan. Tällaisen passin on tiettävästi hankkinut myös talousrikostutkinnan keskiössä olevan Airiston Helmen taustalla oleva venäläismies.

Maltalaislehti Times of Malta kertoo nimettömiin lähteisiin perustuen, että mies on todella ostanut passin. Hänen nimensä löytyy kansalaisuuden vuonna 2015 saaneiden listalta, mistä Iltalehti kertoi aiemmin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Useiden unkarilaismedioiden mukaan mies on saanut ostetun oleskeluluvan myös Unkarista. Unkarin ohjelma on sittemmin keskeytetty korruptioepäilyjen takia.

Transparency Internationalin rahanpesuun ja kultaisiin passeihin erikoistunut asiantuntija arvioi, että passi Maltalla maksaa noin 900 000–1 000 000 euroa. Kansalaisuuden saadakseen hakijan on sijoitettava iso osa summasta kansalliseen rahastoon. Sen lisäksi hänen pitää ostaa tai vuokrata Maltalta kiinteistö. Vuokraamalla kiinteistön pääsee halvemmalla.

Airiston Helmen taustalla olevaa venäläismiestä ei ole vangittu eikä tiedetä, epäilläänkö häntä rikoksesta talousrikostutkinnassa.

Turun saariston vyyhdestä ehkä ennakkotapaus

Korruption vastainen Transparency International on vaatinut Euroopan unionia puuttumaan jäsenmaiden kultaisten oleskelulupien bisnekseen, koska ohjelmat luovat pohjaa korruptiolle.

Brysselissä työskentelevä asiantuntija Laure Brillaud kertoo, että ainakin Unkarin, Portugalin ja Kyproksen ohjelmista epäillään päässeen läpi hämärätaustaisia henkilöitä.

Suomen epäilty vyyhti on hänen mielestään jälleen yksi esimerkki siitä, että EU:n on aktivoiduttava ja vaadittava ohjelmien läpinäkyvyyttä. Brillaud'n mukaan riskejä on tärkeää arvioida EU:n tasolla.

Nyt käsillä saattaa olla ensimmäinen esimerkkitapaus, jossa EU:n ulkopuolelta tuleva henkilö on ostanut kansalaisuuden yhdestä maasta, mutta tarkoituksenaan toimia toisessa.

– Venäläinen mies ei osta Maltan kansalaisuutta integroituakseen Maltan yhteiskuntaan, vaan saadakseen pääsyn Euroopan unioniin.

Komissio ohjeistamassa ensi kuussa

EU-komissiosta kerrotaan, että suunnitelmissa on antaa marraskuussa jäsenmaita ohjeistava paperi. Komissiolla on kuitenkin rajatusti liikkumavaraa, koska kansalaisuusasiat kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan.

Turvallisuus ja rahanpesun vastainen toiminta ovat tiettävästi alueita, joiden kautta komissio voisi vaikuttaa.

Komissio on käynyt vuoropuhelua Maltan kanssa. Myös oikeusasioista vastaava komissaari Vera Jourova nosti asian esiin vieraillessaan kesällä pikkuvaltiossa.

Oleskelulupia ei kaupata tiskin alta, vaan niitä mainostetaan netissä näkyvästi.

Eräs yksityinen konsultti mainostaa verkkosivuillaan esimerkiksi näin: "Maltan viisumiohjelma on EU:n ulkopuolelta tuleville sijoittajille nopea ja tehokas tapa saada laillisesti eurooppalainen oleskelulupa. Maltan kultaisen viisumin ohjelmassa henkilö voi hankkia Maltan oleskeluluvan nopeasti, mikä sallii sijoittajan ja hänen perheensä saapua ja/tai elää Maltalla ja matkustaa vapaasti muihin EU:n Schengen-alueen maihin, mukaan lukien Sveitsiin".

Ohjelmat ovat lisääntyneet finanssikriisin jälkeen, koska valtiot ovat kaivanneet lisätuloja. Kultaiset passit olivat myös maltalaisen toimittajan Daphne Caruana Galizian työpöydällä ennen kuin hänet murhattiin vuosi sitten.