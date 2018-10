Huonoa englantia puhunut nuori nainen vei torimyyjältä yli tuhat euroa käteistä Helsingissä

Varkaan matkaan lähtivät päivän myynnistä saadut rahat, pohjakassa ja vielä myyjän oma lompakkokin. Rikoksesta epäilty ehti paeta paikalta ennen kuin myyjä huomasi tapahtuneen.

Myyjän mukaan kojulle oli hetkeä aiemmin tullut nuori nainen, joka osti sukat ja jäi ostotapahtuman jälkeen penkomaan joksikin aikaa alennuskoreja ja muita tuotteita. Rikoksesta epäillyn henkilöllisyys ei toistaiseksi ole poliisin tiedossa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Rikoksesta epäilty nainen on noin 25–30-vuotias, ja hän puhuu heikosti englantia. Nainen on hoikka ja pienikokoinen. Hän oli pukeutunut ruskeaan takkiin, jossa on karvakaulus.

Tapahtumaan liittyvät vihjeet ja havainnot voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla numeroon 0295 417 931.