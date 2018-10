Poliisi etsii edelleen kahta nuorta naista, joilla voi olla havaintoja Vapaudenpuiston puukotuksesta - valvontakameran kuvat julki

Hätäkeskukseen ilmoitettiin perjantaina 14.9. kello 22.15, että Joensuun keskustassa Vapaudenpuistossa on lyöty teräaseella ihmistä. Paikalle menneet poliisipartiot saivat selville, että vuonna 1989 syntynyttä joensuulaista miestä oli lyöty riidan yhteydessä teräaseella ylävartaloon. Mies toimitettiin hoitoon Pohjois-Karjalan keskussairaalaan.

Silminnäkijähavaintojen mukaan tekijä on noin 180-senttinen laiha nuori mies. Miehellä oli päällään tumma tuulitakkimainen takki ja tummat verryttelyhousut. Hänellä oli huppu päässään ja tummansininen keskikokoinen reppu selässään. Silminnäkijähavaintojen mukaan mies poistui paikalta kahden tytön seurassa Vapaudenpuistosta Joensuun kaupungintalon suuntaan.

Toisella tytöistä oli ollut päällään mustat polvista revenneet farkut. Tytöllä oli olkapäille ulottuvat vaaleat hiukset ja hänellä oli päällään musta takki sekä tumma olalle heitettävä laukku. Toinen tyttö oli hoikka, noin 165-170 senttimetriä pitkä ja hänellä oli päällään tummat farkut. Molemmat tytöt näyttivät nuorilta, noin 17-18-vuotiailta.

Poliisi ei edelleenkään ole tavoittanut tyttöjä eikä heidän henkilöllisyys ole poliisin tiedossa, tiedottaa rikoskomisario Simo Hämäläinen.

Esitutkinnan perusteella tapahtumahetkellä Vapaudenpuistossa on ollut runsaasti ihmisiä, joilla poliisin käsityksen mukaan on havaintoja tapahtumista. Poliisi pyytää edelleen henkilöitä, joilla on havaintoja puukotuksesta tai sitä edeltävistä tapahtumista, ottamaan yhteyttä joko suoraan tapausta tutkivaan rikostutkijaan numeroon 029 545 5868 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Erityisesti poliisi pyytää, että alla olevissa kuvissa olevat kaksi nuorta naista ottavat poliisiin yhteyttä. Naisia ei epäillä rikoksesta, mutta heillä voi olla havaintoja tapahtumasta ja poliisin on kuulusteltava heitä asian selvittämiseksi.